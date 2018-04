Liperissä Pohjois-Karjalassa kaksi moottorikelkkailijaa on ajanut sulaan. Pelastuslaitoksen mukaan yksi ihminen on löydetty, mutta toinen on edelleen kateissa.

Pelastuslaitos sai tapauksesta hälytyksen Tervahaudantielle illalla kello 21.40.

Onnettomuuden selvittäminen ja pelastustyöt jatkuvat.