Kaksi kalaan lähtenyttä miestä hukkui Valtimolla – juhannuksena hukkunut neljä ihmistä

Juhannuksena on hukkunut neljä ihmistä

Pohjois-Karjalassa Valtimolla kaksi järvelle kalaan lähtenyttä miestä on hukkunut, kertoo poliisi. Onnettomuudessa kuoli 60-vuotias nurmeslainen ja 67-vuotias valtimolainen mies.

Miehet olivat lähteneet aamulla veneellä Kalajärvelle kalastamaan sähkökäyttöisellä moottorilla varustetulla soutuveneellä. Mukana oli koira, poliisi kertoo.

Noin kello yhdentoista aikaan koira palasi lähtöpaikalle.

– Melko varmaan koira on uinut rantaan, ja se on ollut signaali rannalla olleille, että kun koira tulee takaisin, niin jotain on vialla, kertoo komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista.

Lähiomaiset huolestuivat, ja tekivät ilmoituksen hätäkeskukseen.

Vene löytyi kaatuneena Kalajärvestä. Se oli ajelehtinut vastakkaiselle rannalle veneen vesillelaskupaikkaan nähden. Pelastuslaitoksen veneyksikkö löysi miehet hukkuneina kello kahden aikaan.

Kalajärvi on pieni järvi, leveimmilläänkin vain noin 300 metriä leveä.

Poliisi ei epäile asiassa rikosta, vaan tekee kuolemansyyn tutkinnan.

Juhannuksena on nyt hukkunut yhteensä neljä ihmistä. Juhannusaattona hukkui ensin Etelä-Savossa Puumalassa 60-vuotias Puumalassa asunut mies.

Kaakkois-Suomessa Pyhtäällä puolestaan hukkui noin 30-vuotias nainen Kärsäjärvellä. Kummassakaan tapauksessa poliisi ei epäile rikosta.