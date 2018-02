Kaksi Iissä sijaitsevaa kirjolohien kasvatuslaitosta tyhjennettiin IHN-virustartuntojen takia - tonnikaupalla lohta hävitetään

Ei se Norjan lohikaan mitään herkkua ole, toisinaan maistuu niin inhalle, eikä tuoksukaan ole mitenkään houkuttelevaa.

Haisee aivan kalan kasvatusrehulle, turhan hintavaa laatuun nähden ja toisekseen, kasvatus kalaahan se Norjan lohikin on, ei se luonnon kalaa ole.

No en osta kyllä kirjolohtakaan.

Tympeä tuoksu on kaikissa erilaisissa kaloissa, jotka on altaissa kasvatettu. Se viheliäinen rehunhaju ja maku niissä on.

Useammanlaista kalaa olen ostanut ja eri kaupoista, mutta tulos aina sama.