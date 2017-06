Kaksi hukkunut, rantaradalla junat myöhässä jopa tunnin

Kaakkois-Suomessa Pyhtäällä noin 30-vuotias nainen löytyi hukkuneena Kärsäjärvestä, kertoo poliisi. Nainen löydettiin noin puoli yhdeltätoista aamupäivällä.

Poliisin mukaan asiassa ei ole rikokseen viittaavaa. Poliisi jatkaa asian selvittelyä normaalina kuolemansyyn tutkintana eikä tiedota asiasta enempää.

Aiemmin poliisi kertoi, että Etelä-Savossa Puumalassa hukkui 60-vuotias Puumalassa asunut mies. Pelastuslaitokselta kerrottiin aiemmin, että yksi henkilö oli löydetty hukkuneena Puumalan itäpuolella Saimaalla.

Pelastuslaitoksen mukaan joukko ihmisiä oli viettämässä juhannusta saaressa, kun yksi seurueen jäsenistä oli lähtenyt veneelleen ja ilmeisesti liukastunut kalliolla. Muu seurue oli huolestunut, kun veneelle lähtenyt mies ei palannut takaisin. He löysivät vedessä kelluneen lippalakin.

Pelastuslaitos sukelsi hukkuneen miehen vedenpohjasta.

Hätäkeskus sai ilmoituksen tehtävästä juuri ennen puoltayötä. Poliisin mukaan tapahtumapaikka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Puumalasta.

Tapahtumassa ei epäillä rikosta ja asian selvittämistä jatketaan kuolemansyyn tutkintana, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Nuori mies löytyi kuolleena Pirkkalassa

Nuori mies löytyi kuolleena ojan reunalta Pirkkalassa aamupäivällä, kertoo poliisi.

Miehessä ei ole poliisin mukaan ulkoisia väkivallan merkkejä, joten tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana.

Poliisin mukaan kuolinsyystä ei ole vielä tietoa. Poliisi ei tarkenna miehen ikää.

Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti.

Rantaradan junat myöhässä

Rantaradan junien matkaa myöhästyttää ratajärjestelmävika, kertoo VR. Junien arvellaan myöhästelevän 45-90 minuuttia.

VR:n mukaan puoli kuudelta Turusta lähtenyt IC-juna on myöhässä noin 90 minuuttia. Myös puoli kuudelta lähtenyt IC-juna Helsingistä Turun satamaan on myöhässä noin 20 minuuttia. Rataliikennekeskuksen mukaan vika on Piikkiön kohdalla ja se hidastuttaa kumpaankin suuntaan matkaavia junia. Vika on tietoliikenteessä, eikä sen kestosta ole tarkkaa arviota.

Jääkaappi syttyi tuleen Pohjois-Karjalassa - koko rakennus tuhoutui

Pohjois-Karjalassa pelastuslaitos sammutti eilen tulipalon, joka tuhosi koko mökin. Tulipalo syttyi Pielisen Pienessä Ristisaaressa.

Kukaan ei loukkaantunut palossa, pelastuslaitos kertoo.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo oli saanut alkunsa, kun juhannuksenviettäjät olivat sytyttäneet takkaan tulen ja laittaneet nestekaasujääkaapin päälle. Mökin sisällä ollut asukas oli huomannut ulkona olleen nestekaasujääkaapin syttyneen tuleen. Palo oli ehtinyt kasvaa niin suureksi, ettei alkusammutus enää onnistunut.

Paikalle tullut veneilijä sai rajoitettua paloa, mikä esti tulen leviämisen läheiseen puuliiteriin.

Päärakennus tuhoutui tulipalossa täysin ja levisi metsään noin viiden aarin alueelle, pelastuslaitos kertoo.

Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta puoli yhdeksän aikaan torstai-iltana.

Myös Pohjois-Savossa Siilinjärvellä pelastuslaitos sammutti rakennuspaloa juhannusaaton vastaisena yönä. Pelastuslaitoksen mukaan noin 170 neliöinen talo paloi asuinkelvottomaksi. Talossa sisällä ollut mies oli pelastuslaitoksen mukaan pelastautunut ikkunan kautta.

Tulipalo syttyi Väliharjuntiellä. Hätäkeskus sai asiasta ilmoituksen puoli neljän aikaan aamulla.

Ysitiellä kolmen auton ketjukolari

Juhannuksen menoliikenne on jatkunut tänään aiempia vuosia rauhallisempana, tieliikennekeskuksesta kerrotaan. Liikenne on ollut sujuvaa lähes kaikkialla maassa aattopäivänä. Ruuhkamittarina voi pitää pääkaupunkiseudulta ulospäin suuntautuvaa liikennettä, koska työmaiden takia nopeusrajoituksia on alennettu ja kaistoja kavennettu.

Valtatie 9:llä jokavuotinen ruuhkapaikka on lähdettäessä Tampereelta koilliseen. Tiellä sattui myös kolmen auton ketjukolari, joka ruuhkautti liikenteen usean kilometrin matkalta. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut vakavasti.

Myös Lahdessa Nelostiellä sattunut peltikolari ruuhkautti liikennettä hetkellisesti.

Sen sijaan yksi liikenteen pullonkauloista, Turun saaristoliikenne, on tänään sujunut mutkitta.

