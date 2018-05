Kairauskoneen polttoainetta vuoti malmiesiintymän päälle Viiankiaavan soidensuojelualueelle

Kaivosyhtiö Anglo Americanin talvikairauksissa tapahtui vahinkoja, joiden laajuus selviää näytteiden valmistuttua ensi viikolla.

Kaivosyritys Anglo Americanin suomalainen tytäryhtiö AA Sakatti Mining Oy kertoo, että yhtiön talvisissa kairauksissa on sattunut polttoainevuotoja suojellulla Viiankiaavan suoalueella Sodankylässä.

Kaivosyhtiö kertoo, että polttoainevuodoista löytyi merkkejä maastopaikoilla toteutetuissa jälkitarkastuksissa 17. toukokuuta.

Viiankiaavan aapasuokokonaisuus on suojeltu kaksinkertaisesti: se on Natura 2000 -alue ja soidensuojelualue.

Kaivosyhtiö kertoo, että havaitsemisen jälkeen perustettiin sisäinen tutkimusryhmä selvittämään asiaa, ja vahingosta ilmoitettiin heti myös viranomaisille: Lapin ely-keskukselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, Metsähallitukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tähän mennessä on selvinnyt, että useimmissa kairauspaikoissa vahinko on alle neliömetrin alueella, ja kolmen osalta noin neljän neliömetrin alueella.

Sakatin projektijohtaja ja AA Sakatti MIning Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jokela kertoo, että polttoainevuoto on kaivosyhtiölle suuri pettymys.

– Olemme vuosikausia tehneet työmme viimeisen päälle luonto- ja ympäristöarvot työmme keskiössä, ja kuitenkin tällaista on päässyt tapahtumaan. Olemme pettyneitä ja tapahtunut on erittäin valitettavaa. Nyt teemme kaikkemme, että asia selvitetään huolellisesti. Korjaamme vahingon ja teemme töitä sen eteen ettei vastaavaa pääse toistumaan, Jokela sanoo.

Yhtiö kertoo teettävänsä ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarkan selvityksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantuneisuudesta ja jälkihoitosuunnitelman. Kairapaikat on käyty läpi suojelualueen sisäpuolelta ja niistä on yhtä lukuun ottamatta otettu maanäytteet. Alueelta on otettu myös vesinäytteitä. Kaivoyhtiön mukaan näytteitä tullaan ottamaan myös suojelualueen ulkopuolelta.

Näytteiden ottoa jatketaan tiistaina. Kaivosyhtiö tiedottaa asiasta lisää ensi viikolla kun selvitykset valmistuvat ja käsitys vahingon laajuudesta tarkentuu.