Kainuun tykkylumikriisistä jopa 10 miljoonan euron lasku sähköyhtiölle

Kainuun metsiä ja sähkölinjoja viime joulu- ja tammikuussa murjonut tykkylumi aiheutti sähköverkkoyhtiö Loisteelle jopa 8–10 miljoonan euron kustannukset, toimitusjohtaja Heikki Juntunen arvioi.



– Näillä näkymin noin kolme miljoonaa euroa menee vakiokorvauksiin asiakkaille, loput ovat korjaus- ja muita kuluja, Juntunen sanoo.



Lisälaskuja on luvassa myös sähkölinjoilta ja niiden vierimetsistä raivatuista puista, joista metsänomistajat voivat hakea korvausta.



– Hyvin karkea arvio niiden määrästä on noin 30 000 runkoa. Tällä hetkellä tiedossamme on vähän yli 3 000 palstaa, joilta reunapuita on kaadettu, Juntunen sanoo.



– Teoriassa näiden puiden yhteisarvo voisi olla jopa miljoonia euroja, mutta näin tuskin on, koska joukossa on hyvin paljon muutakin kuin tukkeja.