Kaikkien puolueiden puheet herättävät enemmän epäuskoa kuin luottamusta – Rkp:n lupauksiin uskotaan parhaiten

Ja tiedättekö mistä tämä johtuu ettei vaalilupauksiin uskota? Se johtuu siitä, että meidän systeemissä se ei ole mahdollista toteuttaa lupauksia. Suomalaisen systeemin nimi on parlamentarismi joka ei siis ole sama kuin demokratia. Parlamentarismissa kansa valitsee edustajia ja riippuen siitä mihin puolueeseen edustajat kuuluvat, niin kyseinen puolue saa valtaa. Puoluekoneistoon puolestaan kuuluu epädemokraattisesti valittija toimijoita pilvin pimein ja he osallistuvat taustalla päätöksiin. Suomessa kansa ei valitse maan johtajaa (pääministeri), vaan sen tekee puolueet oman keskinäisen sopimuksen perusteella. Nyt sitten kun joku torilla vaalilupauksen tekee, niin se on suoraan vale, sillä ei kansanedustajilla ole mahdollisuutta mitään oikeasti vaikuttaa. Puoluekurin nimissä äänestetään miten juntta on etukäteen päättänyt.

Aito ja suora demokratia puolestaan on sellaisissa maissa kuten Yhdysvallat, Turkki, Venäjä ja Ranska. Näissä maissa kansa valitsee suoraan maan johtajan jolla on todellinen valta tehdä kuten on vaaleissa kansalle luvannut. Se on demokratiaa. Yhdysvalloissa Trump lupasi kansalle, että "jos äänestätte minut niin murskaan valtaeliitin ja irrotan Yhdysvallat globalisten riistosta". Ja näin myös tapahtui. TPP, NAFTA, WTO, IMF ja kohta EU kaikki historiaa. Trump on pitänyt jokaisen lupauksen minkä kansalle antoi ja koko maailma voi vain suu auki seurata vierestä miten demokratia itse asiassa toimii.

Parlamentarismissa on sisäänrakennettu mekanismi jolla kansan "väärä" äänestys voidaan oikaista monella portaalla. Puolestaan demokratiassa peli on äänestyksen jälkeen selvä ja mitään portaita ei välissä ole. Ei siis esitetä yllättynyttä jatkossakaan kun Suomessa ei vaalilupauksia pidetä.