Helsingin Herttoniemen hyppyrimäen alastulorinteeseen viritettyyn vaijeriin oli laskettu ainakin kaksi kertaa aiemminkin, syyttäjä Anja-Riitta Rinkinen kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

- Vuonna 2011 vaijeriin laski 7-vuotias poika ja loukkaantui kainaloon. Tuolloin pojan äiti oli ottanut yhteyttä mäkihyppy-yhdistykseen, mutta vanhempi mieshenkilö oli vastannut, että ei ole muita keinoja estää ilkivaltaa, Rinkinen sanoi.

Helsingin käräjäoikeus alkoi tänään käsitellä tapausta, jossa 16-vuotias nuori nainen kuoli elokuussa 2015, kun kolme nuorta osui mäkeä laskiessaan noin 50 senttimetrin korkeudella olleeseen teräsvaijeriin.

Syyttäjä mainitsi myös toisen aiemman tapauksen, jossa nuori poika laski vaijeriin ja loukkaantui kaulaan. Hänen mukaansa syytettyjen olisi tullut ymmärtää, että vaijeri on potentiaalisesti vaarallinen alueella oleskelevalle nuorisolle. Syyttäjän mukaan pelkkä alueella oleskelun kieltäminen kyltein ei riittänyt, kun kuitenkin oli tiedossa, että nuoriso viettää aikaa alueella.

Syyttäjän mukaan myös yksi syytetyistä oli tiedostanut vaaran jo ennen onnettomuutta.

- (Kaupungin työntekijä) oli jo aiemmin tehnyt ilkivallasta rikosilmoituksen ja todennut poliisille pelkäävänsä, että joku vielä laskee vaijereihin, syyttäjä totesi.

Alueelle oli pystytetty myös jo aiemmin teräsaitaa, mutta se ei estänyt pääsyä alueelle, sillä aluetta ei ollut aidattu kokonaan.

Syyttäjä vaatii oikeudessa kolmelle kaupungin liikuntaviraston työntekijälle sekä Helsingin mäkihyppääjät ry:n puheenjohtajalle ja sihteerille rangaistusta kuolemantuottamuksesta ja kahdesta vammantuottamuksesta. Lisäksi yhdelle kolmesta liikuntaviraston työntekijöistä, Helsingin kaupungin liikuntaviraston osastopäällikkönä toimineelle miehelle, vaaditaan rangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kaikki syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Vaijerit oli kiinnitetty vuosikymmeniä sitten

Mäen poikki oli syyttäjän mukaan 1970-1980 luvun taitteessa kiinnitetty ilkivallan estämiseksi kaksi noin 7 millin paksuista teräsvaijeria. Vaijerit kiinnitettiin samoihin aikoihin, kun mäkeen tuli muovinen pinnoite. Niillä pyrittiin estämään mopoilla ja autoilla ajelua mäessä.

Mäkihyppy-yhdistys oli kiinnittänyt vaijereihin keltaisia muovikasseja tai muovikassin palasia, mutta syyttäjän mukaan alastulorinteessä oleva vaijeri ei ollut havaittavissa mäen päältä.

Mäen päällä olevassa valopylväässä ja tuomaritornin vieressä oli varoituskyltit, joissa oli merkintä "Varoitus! Mäessä on poikittain suojaketju." Tuomaritornin seinässä oli lisäksi kyltti, jossa oli kielletty asiaton oleskelu alueella.

- Tässä asiassa on keskeistä se, että vaaratilanne on ollut ennalta arvaamaton uhrille. Asianomistajat eivät olleet nähneet varoituskylttejä ja on huomattava, että kylteissä puhutaan ainoastaan yhdestä vaijerista, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan kaikki viisi syytettyä olivat velvollisia huolehtimaan, etteivät vaijerit aiheuta vaaratilanteita, sillä Helsingin kaupunki oli pyytänyt syyttäjän mukaan vaijerien asentamista ja yhdistys huolehti vaijereista.

Tapahtuma-aikaan oli pimeää

Tapahtuma-aikaan nuoret naiset ylittivät mäkeä ympäröineen matalan puuaidan ja mäen päällä olleen vaijerin noin yhdentoista aikaan illalla. Elokuinen ilta oli pimeä ja alastulorinteen valot olivat syytteen mukaan sammuksissa.

Naiset laskivat mäkeä istuallaan ja törmäsivät kovalla vauhdilla alastulorinteessä olleeseen vaijeriin. Naiset osuivat vaijeriin sellaisella voimalla, että vaijeri katkesi. Nuorin naisista sai kaulaansa kurkunpään ja henkitorven murskavamman ja kuoli. Kaksi muuta sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja.

Jos syytetyt tuomitaan rikoksista, oikeuden arvioitavaksi tulee myös se, onko mahdollisten korvausten maksaminen syytettyjen vai Helsingin kaupungin vastuulla. Helsingin kaupunki ei ole jutussa syytteessä.