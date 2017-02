Kai Mykkänen varoittaa: Trumpin rajavero vahingoittaisi Suomen metsäteollisuutta – työpaikkoja olisi liipaisimella

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) arvioi, että seuraukset olisivat maailmantaloudelle ja Suomen viennille vahingollisia, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toteuttaisi uhkauksensa rajatulleista ulkomaisille tuotteille.



Trump on Twitter-viestipalvelussa kirjoittanut muun muassa seuraavasti: ”Make in U.S.A. or pay big border tax.” (suom. Valmista USA:ssa tai maksa iso rajatulli.)



– On sanottava, että jos vaikkapa metsäteollisuudellemme tulisi voimakkaita viennin esteitä Pohjois-Amerikkaan, niin helpostihan se johtaa ylituotantotilanteeseen Euroopassa. Sillä olisi voimakas vaikutus Suomen tuotannon elinvoimaisuuteen. Olemme hyvin voimakkaasti riippuvaisia siitä, että Yhdysvaltain markkinat ovat Euroopalle auki, Mykkänen sanoo Lännen Medialle.



Eurooppaan syntyvä metsäteollisuuden ylituotantotilanne uhkaisi jatkuessaan työpaikkoja.



– Se on esimerkki alasta, joka on välittömästi altis viennin ja tuonnin heilahteluille. Toki yrityskohtaisesti isoja vaikutuksia olisi muillakin aloilla. Suomelle on aina keskeinen heilahdus, jos jotain tapahtuu metsätaloudessa ja metsäteollisuuden tuotteille, Mykkänen toteaa.





Hetkellisen eurooppalaisen sokin jälkeen suuremmat taloudelliset vahingot koituisivat Mykkäsen arvion mukaan Yhdysvalloille itselleen. Siksi Mykkänen haluaa pitää yllä optimismia, vaikka Trump ei ole yleistä luottamusta omilla toimillaan virkakautensa alkukiihdytyksessä varsinaisesti vahvistanut.



– Uskon ja toivon, että Yhdysvalloissakin huomataan, että he ovat globaalissa taloudessa vahvasti voittajia, jos lasketaan mukaan esimerkiksi internet-liikenteen 45-kertaistuminen kymmenessä vuodessa ja niin edelleen. Asiat, jotka estäisivät yhdysvaltalaisia yrityksiä käyttämästä globaaleja komponentteja, joita on 60 prosenttia Yhdysvaltain tavaratuonnista, tai estäisivät yrityksiä käyttämästä parasta kansainvälistä osaamista, vahingoittaisivat Yhdysvaltoja.



– Ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on ollut kulmakivi Yhdysvaltain vahvalle asemalle. Maa on viimeiset 50 vuotta onnistuneesti vetänyt puoleensa parasta osaamista, Mykkänen arvioi.



Trumpin on myös spekuloitu rajoittavan ulkomaisen työvoiman pääsyä Yhdysvaltoihin, vaikka ulkomaalaisten osaamiselle on amerikkalaisissa yrityksissä kysyntää.



Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri arvioi, että tilanteen rauhoittumiseen saattaa mennä hetki.



– Nyt on kysymys siitä, kauanko kestää, että Yhdysvalloissa löydetään tasapaino hyvin voimakkaan protektionistisen vedon tasapainottamiseksi. Täytyy toivoa, että siellä harkitaan asioita kunnolla, ennen kuin tämän tyyppisiä aloitteita viedään toimeenpanoon asti, Mykkänen sanoo.





Mykkänen käyttää tietoisesti toivoa-verbiä, koska hän ei usko Trumpin kuuntelevan esimerkiksi EU:n varoituksia tai muuttavan politiikkaansa, vaikka EU alkaisi politiikallaan painostaa Trumpin hallintoa.



– Luulen, ettei muskelien pullistelu Euroopan suunnalta nyt auta. Toki Suomen hallitus on EU-komissioon yhteydessä koko ajan, ja arvioimme hankalimpia skenaarioita. Tärkeintä EU:ssa on se, että EU tarvitsee nyt enemmän yhteistä tahtoa kuin koskaan avata kauppaa ilmansuuntiin, joihin sen avaaminen on mahdollista, Mykkänen korostaa vapaakaupan jatkamisen tärkeyttä.



Mykkänen haluaa, että EU ja Japani saisivat vapaakauppasopimuksensa pian valmiiksi.



– Esimerkiksi Japanin ja EU:n vapaakauppasopimusneuvottelut ovat loppuvaiheessa. Olisi erittäin tärkeä signaali saada ne maaliin vuoden 2017 aikana. Lisäksi EU:n pitää edetä Kiinan ja Intian kanssa nykyistä pidemmälle, kun Kiina on valmiimpi vapaakauppaan kuin koskaan aiemmin, Mykkänen arvioi.



Trumpin hallinto ja EU ajautuisivat törmäyskurssille Maailman kauppajärjestö WTO:ssa, jos Trump toteuttaisi poliittisen uhkauksensa rajatulleista. Ne olisivat vastoin WTO:n sääntöjä.



– Kyllähän rajatullit sellaisenaan sitä olisivat. Tietysti he voisivat vedota joihinkin markkinavääristymiin, minkä jälkeen alkaisi prosessi WTO:n riitojen ratkaisuelimessä. Seurauksia maailmantaloudelle olisi vaikeata ennakoida, Mykkänen pohtii.