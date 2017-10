Kahvilla voi vähentää dementiaan sairastumisen riskiä – "Kahvi on juomana terveellisimmästä päästä"

Kaksi kuppia päivässä rajana

Evira on laatinut kofeiinista turvallisen käytön ohjeet odottaville ja imettäville äideille, lapsille ja nuorille sekä kofeiiniyliherkille. Rajoitukset eivät koske muuta väestöä.

Turvallisen kofeiinin saannin raja on 200 mg raskaana oleville (per päivä) ja imettäville äideille (per päivä tai kerta-annos) ja lapsille ja nuorille (3-18-vuotiaat) alle 3 mg/painokilo/päivä.

200 mg kofeiinia saa noin kolmesta desilitrasta eli noin kahdesta kahvikupillisesta tavallista suodatinkahvia tai 1,5 desilitrasta espressoa tai noin litrasta mustaa teetä. Kaakaossa on kofeiinia 3-5 mg/dl.

Raskaana olevien ja imettävien äitien osalta rajoituksen peruste on se, että kofeiini kulkeutuu istukan kautta sikiöön ja rintamaidon kautta lapselle. Tieteellinen näyttö kofeiinin turvallisen saannin rajasta lapsille ja nuorille on vähäinen.

Kofeiiniherkille, raskaana oleville ja lapsille kofeiini voi aiheuttaa sydämentykytystä ja vapinaa sekä unihäiriöitä.

Lähde: Evira