Kahvikuppi tärisi Levin hiihtokeskusjohtajan kädessä, kun käräjäoikeus vapautti syytteistä

Levin hiihtokeskuksen toimitusjohtaja: Mediamyllytys viilsi syvältä. Aina kun kirjoitettiin Kittilän kuntapäättäjien toiminnasta, Jouni Palosaaren nimi mainittiin tapahtumien alkupisteenä

On kulunut tunnin verran siitä, kun Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari on saanut tietää, että Lapin käräjäoikeus on hylännyt häntä vastaan nostetut syytteet.

Palosaari tarjoaa kahvia kokoushuoneessa , jonka tapahtumista neljän ja puolen vuoden mittainen piina, tunnettua sanontaa lainaten - löyhässä hirressä roikkuminen alkoi.

Tunteet ovat nyt niin pinnassa, että kahvipannu tärisee ja äänikin värisee. Palosaari sanoo ääneen itselleen: nyt ei pidä provosoitua.

Palosaarella olisi paljon sanottavaa sadoista Kittilän kuntapäättäjien toimintaa koskevista jutuista, joissa hänet on nimetty tapahtumien alullepanijaksi. Niihin hän ei kuitenkaan ota kantaa. Sen sijaan häntä itseään koskevaan syytteeseen ja vapauttavaan tuomioon johtaneesta tapahtumaketjusta hänellä on paljon sanottavaa.

– Hissiyhtiö ja Kittilän kunnanjohtajan erottamisasia on yhdistetty toisiinsa ja media on nimennyt minut syypääksi siihen. Minua surettaa Kittilän kuntapäättäjien myllytys. Kunnanjohtajan erottamiselle on kuitenkin muut syyt kuin minun toimintani, sanoo Palosaari.

Poliisitutkinnat hissihankinnoista

Palataan hetkeksi syksyyn 2013 ja Palosaaren toimiston vieressä olevaan kokoushuoneeseen Kittilän Levillä.

Koolla on hiihtokeskusyhtiö Levi Ski Resortin hallitus, joka on useissa kokouksissaan käsitellyt uuden hissin hankintaa Levin etelärinteelle. Hankinta tehtäisiin kahden valmistajan välillä. Toinen on itävaltalainen Doppelmayer ja toinen italialainen Leitner. Kaikki Leville siihen asti hankitut hissit ovat Doppelmayerin valmistamia.

Hissihankinta ei ole aivan pieni juttu, hintaa kertyisi viitisen miljoonaa euroa. Molempien valmistajien kanssa ovat keskusteluja, mutta varsinainen hintavertailu on Palosaaren tehtävä.

Hankintapäätöksestä menee kuukausi, ja poliisi marssii kotietsintäluvan kanssa Jouni Palosaaren kotiin Kittilän Leville. Hänestä on tehty rikosilmoitus.

Hankintapäätökseen liittyvä tapahtumaketju on ensin Kittilän poliisin ja sitten apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen väliintulon vuoksi keskusrikospoliisin selvitettävänä

Aikaa kuluu neljä vuotta. Palosaaren lisäksi kuulustellaan hiihtokeskusyhtiön hallitusta, käydään läpi satoja sähköpostiviestejä. Kuulustelupöytäkirjoja kertyy toista tuhatta sivua.

Mediassa asia on saanut Kittilän kunnanjohtajan erottamisen myötä valtavat mittasuhteet.

Vihdoin joulukuussa 2017 Jouni Palosaari saa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Huhtikuussa 2018 asia on ensi kertaa käräjillä. Kesäkuun 15. päivä Lapin käräjäoikeus hylkää Palosaarta vastaan nostetun syytteen.

Poliisin tekemästä kotietsinnästä on kulunut neljä ja puoli vuotta.

– En olisi jaksanut ilman kittiläläisten tukea. Eivätkä yhteistyökumppanitkaan huomautelleet, että sinulla on nuo tutkinnat päällä, otetaan vähän etäisyyttä, sanoo Palosaari.

Hän sanoo jaksaneensa sen vuoksi, että tiesi toimineensa hiihtokeskusyhtiön edun mukaisesti.

Käräjäoikeus toteaa, että hankintapäätöksen yhteydessä Palosaari vuosi tietoja kilpailevalle hiihtohissivalmistajalle. Tosin se ei aiheuttanut vahinkoa, eikä vahingonvaaraa Levin hiihtokeskusyhtiölle.

– Hiihtohissihankinnat ovat kovaa peliä myyjän puolelta. Siksi sen on oltava sitä myös ostajan puolelta, muuten ei pelissä pärjää, Palosaari selittää toimintaansa.

Rikosta käräjäoikeus ei Palosaaren toiminnassa nähnyt.

Miksi tutkinta avattiin uudelleen?

Jouni Palosaari itse näkee, että koko tapahtumavyyhdissä on paljon kysymysmerkkejä.

Miksi apulaisvaltakunnansyyttäjä avasi tutkinnan uudelleen?

– En väitä, että politiikalla ja henkilösuhteilla olisi asiassa jotain roolia. Median paine oli ainakin kova, sanoo Palosaari.

Toinen kysymysmerkki on hänestä tehtyjen tutkintojen rikosnimikkeet. On petosepäilyjä, lahjuksen vastaanottamista, yrityssalaisuuden rikkomista ja luottamusaseman väärinkäyttöä. Pahimmillaan niskassa oli vankeustuomion uhka.

– Vaikutti siltä, että oli kuin pakko löytää jotain. Ja aina myös julkisuuteen vuodettiin jotain, Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari sanoo.