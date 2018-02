Kaasuautojen määrä kasvussa, Oulussa vasta parisenkymmentä kaasulla kulkevaa autoa

Miksi kaasuautoille tulee käyttövoimavero vaikka se on puhtain polttoaine mitä on. Tuo käyttövoimavero on se syy miksi kaasulla liikkuvat autot eivät yleisty. Sähköautoilla ei ole näillä näkymin tulevaisuutta ainakaan jos sillä ajateltaisiin ajettavan pitempiä matkoja mutta kaasuautoilla voi senkin tehdä jos tankkauspisteitä vain olisi riittävästi.