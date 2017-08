Kaalepin ratissa Sita Salminen: "Tunnustukset ovat olleet suuria yllätyksiä"

Kalevan kesäauto Kaalepin kuljettajan penkille istahti keskiviikkona vieraileva kuljettaja. Ratista nappasi kiinni Youtube-kuuluisuuteen singahtanut Sita Salminen.

Rovaniemeltä Ouluun viisi vuotta sitten muuttanut Salminen on noussut viimeisen vuoden aikana Suomen tunnetuimpien videobloggaajien eturintamaan. Kesän häntäpää on ollut muutoksen aikaa videotähdelle. Varsinkin syyskuussa lähestyvä muutto Helsinkiin nostattaa tunteita, ehkä hieman haikeuttakin.

– Tykkään muutoksesta, mutta juuri sillä muutoksen hetkellä olen usein sellainen fiilistelijä, että nostalgia ottaa vallan. Oulussa kaikki on niin helppoa ja aina tietää, minne on menossa, Salminen miettii.





Salmisen Youtube-kanava palkittiin reilu viikko takaperin alan suurimmassa pohjoismaisessa tapahtumassa, Helsingin Tubeconissa vuoden lifestylekanavana. Lisäksi 24-vuotias äänestettiin vuoden tulokkaaksi niin ikään Helsingissä järjestetyissä Inspiration Blog Awardsissa huhtikuussa.

– Tunnustukset ovat olleet suuria yllätyksiä, koska pohjimmiltani ajattelen vähän, että ei kukaan niitä videoitani oikeasti katso. Äänestyksistä kuitenkin tajuaa, että oikeat ihmiset ovat äänestäneet minua. Se on merkinnyt tosi paljon, mutta tunnustukset eivät ole tämän homman pääpointti, Salminen sanoo.

Salminen aloitti videoiden tekemisen reilu vuosi sitten. Tällä hetkellä nuoren naisen Youtube-kanavaa tilaa hitusen vajaat 80 000 käyttäjää. Suosituinta videota on katsottu melkein puoli miljoonaa kertaa.

– Kanavan tilaajien määrä on kasvanut aika tasaisesti. Sitä määrää ei oikein voi edes tajuta.



Videoilla käsiteltävien aiheiden kirjo on laaja. Lifestyle-hengessä Salminen treenaa, testailee ja kertoo kuulumisiaan. Kauimmainen kuvausmatka ulottui Thaimaaseen, josta Salmisen äiti on kotoisin.

– Yleisin formaattini on My day -videot, joissa kuvaan yhden päivän tapahtumia ja mitä mieleen sattuu. Thaimaalaisuudesta ja thain kielestä tykkään puhua, koska se on minulle tärkeää ja sellaista, mitä muilla ei välttämättä ole katsojille tarjota.

Sita Salmisen huristelun kesäautolla, voit katsoa kokonaisuudessaan Kalevan Facebook-sivulta.