Kaalepin ratissa Iikka Kivi: "Oulu sijoittuu kolmen parhaan joukkoon Suomen stand up -kaupungeissa"

Kalevan kesäauto Kaalepin rattiin tarrasi keskiviikkona vieraileva kuljettaja. Pieni, muttei kovinkaan pippurinen Kaaleppi pääsi stand up -koomikko Iikka Kiven ohjaukseen.

Ylivieskasta kotoisin oleva, mutta sittemmin oululaistunut Kivi tunnetaan muun muassa vuonna 2014 voittamastaan Naurun tasapaino -kilpailuohjelmasta. Valtakunnallisesti tunnettu koomikko pyörittää kollegoidensa kanssa Oulun Komediapatteria ja Remakka stand up -klubia.

– Oulu sijoittuu kolmen parhaan joukkoon Suomen stand up -kaupungeissa. Meillä ei ole kauhean iso porukka, mutta se on tosi aktiivinen, Kivi sanoo.





Kesäkuun lopulta asti lomaa pitänyt mies palasi työn pariin tällä viikolla. Kädet ovat pian täynnä elokuun loppupuoliskolla Oulussa järjestettävän stand up- festivaalin vuoksi.

– Pitää nyt kovasti tässä värkkäillä, että ehditään festivaalin kanssa. Se vaatii paljon duunia, koska ei olla ennen sellaista tehty.

Oululaiskoomikoiden tuottamassa kaksipäiväisessä tapahtumassa vierailee yhteensä 15 koomikkoa eri puolilta Suomea.

– Esiintyjinä on muun muassa Sutelan Heli, Patrosen Matti, Ahosen Anitta ja Walamiehen Tomi. Itsekin teen pari keikkaa. Lisäksi siellä on uusia kykyjä ja nuoria koomikkoja, joita kovin moni ei ole varmasti vielä nähnyt, Kivi luettelee.





Komiikan lisäksi Kivellä on monta rautaa tulessa. Mies kirjoittaa muun muassa peliblogia, kuvaa leffa-arvosteluvideoita Youtubeen ja bongaa lintuja. Viimeisin antaa Kiven mukaan tervetullutta tasapainoa koomikon työhön.

– Saa olla ja puuhailla ihan itsekseen metsiköissä sekä olla vähän kylähullu sen suhteen. Ei tarvitse olla hauska tai esillä. Itse asiassa ideana on olla aika paljon piilossa, Kivi pohtii.

Kiven aikeissa on pysyä Oulussa, joka tarjoaa työmahdollisuuksien lisäksi oivalliset bongauspaikat.

– Täältä ei hyvät lintu- ja luontoretkipaikat käymällä lopu. Esimerkiksi talvella näin Hietasaaressa hiiripöllön ja kaksi valkoselkätikkaa.

