Jyväskylässä Laukaantiellä palaa automyymälän sisällä

Keski-Suomessa Jyväskylässä palaa liikekiinteistössä Laukaantiellä. Pelastuslaitoksen mukaan palo on automyymälän sisällä ja palo on levinnyt myymälän kattorakenteisiin. Palo on kuitenkin saatu hallintaan, eikä sen uskota leviävän. Liiketilassa on myös muun muassa autokorjaamo ja toinen automyymälä, mutta palo on saatu rajattua vain yhden myymälän tiloihin. Ainakin yksi henkilöauto on palanut ja palovahinkoja on myös muissa autoissa.

Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari arvelee aineellisten vahinkojen nousevan kymmeniintuhansiin euroihin, mutta jäävän alle sataantuhanteen. Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman ennen puolta neljää maanantaiaamuna.