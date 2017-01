Juuso-karhun näyttelyn avajaisia ihmeteltiin Helsingissä – taiteilija itse vetelee talviunia

Siinä se törröttää. Musta aito Juuso-karhun karva suuren taideteoksen reunassa helsinkiläisen kahvilagallerian seinällä. Tätä lähemmäs oikeaa karhua ei Helsingin Kalliossa taatusti pääse.



Mustikat nurmella -teos on yksi 18:sta Juuson taulusta, jotka on ripustettu nyt ensimmäistä kertaa kaiken kansan nähtäväksi.



– Moni on kysynyt, mutta nyt vasta näyttely sopi aikatauluihimme, kertoo Juuson toinen hoitaja Pasi Jäntti.



Kunnian sai trendikäs pieni kahvilagalleria Rupla Helsingin Kalliossa. Tiistain avajaisiin saapui kymmeniä Juusosta ja Juuson taiteesta kiinnostuneita ihmisiä.



Kuusamon suurpetokeskusta edusti paikalla vain näyttelyn kuraattorina toimiva Jäntti. Taiteilija itse vetelee talviunia. Suurpetokeskuksen toinen kuuluisuus, isäntä Sulo Karjalainen sai puolestaan jo Linnan juhlissa juhlahumua kerrakseen.



”Ainakin autenttisia”



Jäntti häärää juhlaväen keskellä sitäkin innokkaammin. Hän pyytää teosten ympärillä pörrääviä ihmisiä koskettamaan Juuson karvaa.



– Näiden teosten autenttisuudesta ei tarvitse ainakaan olla huolissaan, naurahtaa taiteen ammattilaiseksi esittäytyvä Marja-Liisa, mutta ei halua kertoa sukunimeään, ettei häntä kuulemma luulla taidepiireissä höntiksi.



Hän kyllä myöntää. että Juuson taide tekee juuri sitä, mitä hyvä taide tekee: saa aikaan tunnetilan. Juuson tapauksessa se on hyväntuulisuus.



Mikä on taidetta?



Kaverukset Roosa Ollila, Nelli Honkela ja Markus Mäkisyrjä eivät olleet aiemmin kuulleetkaan Juusosta. Honkela luki näyttelystä lehdestä ja houkutteli ystävänsä mukaan.



Juuson työt saivat kuvataidelukiota käyvän kolmikon pohtimaan sitä, mikä oikeastaan on taidetta.



– Hienompiahan nämä ovat kuin meidän työmme. Hyvät värit ja sommittelu, Honkela kehuu.



– Mietimme, että ymmärtävätkö eläimet taidetta. Voisiko meidänkin koira osata maalata? Ollila heittää.



Juuson hoitajalla Pasi Jäntillä on varma vastaus.



– Kyllä Juuso ihan selvästi huomaa, kuinka maalausalusta sen alla muuttuu, kun se sen päällä pyörii, Jäntti sanoo.



Jänttiä on jäänyt harmittamaan taiteilija, joka kieriskeli itse maalissa vastalauseena Juuson ”taiteelle”.



– Tämähän on täysin hyväntahtoista tekemistä, ei siitä kannata kenenkään suuttua. Katso nyt, kuinka ihmiset hymyilevät, Jäntti juttelee ja viittaa ympärilleen.



Juuson teokset auttavat myös lisäämään karhutietoutta: Helsingin näyttelyllä kerätään rahaa karhudokumenttiin.







Kuusamon suurpetokeskuksen Juuso-karhun taidenäyttely on avoinna 17.1.–12.2. Helsingissä kahvilagalleria Ruplassa, osoitteessa Helsinginkatu 16.