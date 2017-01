Juuso-karhu pitää taidenäyttelyn Helsingissä – taiteilija jättää avajaiset väliin talviunien vuoksi

Kuusamon suurpetokeskuksen Juuso-karhun taidetta voi ensi viikosta alkaen ihailla Helsingissä, kun Juuson maalauksista koostuva taidenäyttely "Voimakkaita ja pehmeitä kosketuksia" avautuu helsinkiläisessä galleria Ruplassa 18. tammikuuta.

Näyttely sisältää Juuson uniikkeja, vanerille työstettyjä ekspressionistisia öljymaalauksia ja rajoitetun erän digiprinttejä.

Juuso-Karhu (s. 2005) nousi kansainväliseen kuuluisuuteen syksyllä 2015, kun hoitajat Sulo Karjalainen ja Pasi Jäntti alkoivat taltioimaan karhun maalausprosessia.

Maalaavasta karhusta uutisoivat kotimaisten medioiden lisäksi muun muassa the Huffington Post ja the Independent. Juuso on tuttu myös kotimaisesta Miesten vuoro -saunaelokuvasta ja miljoonia katselukertoja saavuttaneista YouTube-videoista. 423-kiloisena Juuso on myös Suomen suurin punnittu ruskeakarhu.

Taidenäyttelyn avajaisia vietetään 17. tammikuuta kello 17–20.

Itse taiteilija on talviunilla, mutta paikalla on Juuson hoitaja, kuraattori ja puunveistäjä Pasi Jäntti.

Näyttelyllä kerätään rahaa dokumenttiin, jolla kerrotaan karhujen elämästä.