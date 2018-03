Jussi Niinistö: Hallituksen säästöohjelma kohdentuu "törkeän ylimitoitetusti" puolustushallinnolle

Kannattaa Jussinkin vilkaista, miten tuota puolustusbudjettia on nostettu viimeisen kymmenen vuoden aikana, eikä tuijottaa vain yhteen lukuun! Suomen puolustusbudjettia on nostettu ylöspäin "hivuttamalla", jotta Natokustannuksiin verrattava "lisänostokynnys" pienenisi! Tänä on ollut pitkän ajan kehitys kun kokoomus on ollut hallituksessa!