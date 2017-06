Juniin saa sarjalippuja taas elokuussa teknisen tauon jälkeen — VR ei nosta hintoja

Moni kaukojunissa matkaava on hämmästynyt yrittäessään ostaa sarjalippua. VR:n sivuilla kerrotaan, että myynti on kesätauolla ja uusia lippuja saa vasta elokuussa. Sarjalippuja saa taas elokuussa, kunhan VR:n tekninen uudistus valmistuu.

Miksi näin, VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen?

- Kyse on isosta teknisestä uudistuksesta, jonka tavoitteena on helpottaa lipun ostamista ja paikan varaamista koko tuotevalikoimassamme. Jostain pitää luopua hetkeksi, jotta saamme asioita eteenpäin.

- Teknisesti tauko oli ainoa keino. Vanhat sarjaliput käytetään loppuun, jonka jälkeen voimme aloittaa puhtaalta pöydältä. Sarjaliput ovat tauolla vain kaukoliikenteessä, lähiliikenteessä ne ovat myynnissä normaalisti.

Milloin kaukojunien sarjalippuja voi taas ostaa?

- Elokuun puolen välin tietämissä, koulujen alkaessa.

Nostaako uusi tekninen järjestelmä lippujen hintoja?

- Ei nosta. Hinnat pysyvät ennallaan.

Millaisia uudet ratkaisut lipunmyynnissä ovat?

- Käynnissä on mittava mobiili- ja verkkokaupan uudistus. Se ulottuu myös muihin myyntikanaviin, kuten automaatteihin. Uudistusta tehdään vaihe vaiheelta. Tavoite on, että valmista on ensi vuonna. Samalla uudistamme paikanvarausjärjestelmän. Tulossa on nykyistä joustavampia ratkaisuja.

Muutamat junavuorot ovat hyvin täynnä. Miten tähän on reagoitu?

- Paikan varaamisen merkitys korostuu, ja se on tärkeää niin matkustajalle kuin meillekin. On totta, että junien käyttöaste on noussut. Vielä pari vuotta sitten se oli alle 30 prosenttia, nyt liikumme 45 prosentissa.

VR tuo säästölippuja kesäksi. Kuinka paljon?

- Säästöliput korvaavat osaltaan kaukojunien sarjalippujen taukoa. Säästölippuja on liikenteessä noin miljoona, liki tuplaten enemmän kuin aiemmin. Matkamäärät ovat hyvässä kasvussa, joten odotettavissa on hyvä junakesä.