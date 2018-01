Veturimiesten liitto ei pysäytä kaukojunia perjantaina, koska liiton omat tes-neuvottelut ovat kesken. Myös lähijunat kulkevat. HSL:n lähiliikenteessä metrot, raitiovaunut ja bussit pysähtyvät käytännössä koko päiväksi.

Veturimiesten liitto ei pysäytä junaliikennettä perjantaina SAK:n mielenosoituksen takia, koska liiton omat työehtosopimusneuvottelut ovat herkässä vaiheessa. Palkansaajajärjestö SAK järjestää perjantaina mielenilmauksen vuoden alussa voimaan astunutta työttömien aktiivimallia vastaan.

Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki kertoo, että rautatiejärjestelmän alas ajaminen vaatisi viikon työn. Hän toivoo, että tes-neuvottelut saadaan päätökseen tämän viikon aikana.

– Rautatieliikenteen pysäyttämisessä on miljoona liikkuvaa osaa ja emme halua lähteä tässä vaiheessa siihen pienenä liittona. Menemme kyllä torille vastustamaan aktiivimallia. Olemme hengessä mukana vahvasti, Palomäki sanoo.

Hänen mukaansa tavaraliikenteessä ja teollisuudessa tulee paljon työvuorojen keskeytyksiä. Osa veturimiehistä pääsee perjantaina 2. helmikuuta työttömyysturvan aktiivimallin vastaiseen mielenosoitukseen Helsingin Senaatintorille.

Palomäki ei osaa vielä sanoa, kuinka moni liiton jäsen lopulta osallistuu mielenilmaukseen.

– Meidän käsityksemme mukaan kaikki junat pystytään ajamaan perjantaina normaalisti.

"Aktiivimalli on naamioitu leikkuri"

Palomäen mukaan työttömyysturvan aktiivimalli ei ole reilu, koska kaikilla työttömillä ei ole mahdollisuutta täyttää sen ehtoja.

– Aktiivimalli on naamioitu leikkuri. Hallituksen pitäisi tehdä oikeita toimia, jolla ihmisiä saataisiin työelämään ja aktivoitua. Tampereella on esimerkiksi tehty hyvää työllisyystoimintaa, jossa autetaan pitkäaikaistyöttömiä ja katsotaan yksilöllistä koulutusta.

Hän kertoo, että työttömällä veturinkuljettajalla on tällä hetkellä kaksi mahdollista työantajaa: VR Group ja Fennia Rail. Lisäksi joku ratayhtiö voi ottaa töihin. Palomäki mukaan työttömänä ollut veturinkuljettaja tarvitsee koulutusta, että hän voi palata vanhaan ammattiin.

– Tämä on hankala ammatti, koska työ on todella spesiaalia. Jokaisella rautatiealan yrityksellä on esimerkiksi oma turvallisuusjärjestelmä, joka pitää tuntea. Ei kukaan palkkaa ajamaan junaa muutamaksi päiväksi, Palomäki sanoo.

HSL:n lähiliikenne pysähtyy perjantaina

VR:n viestinnästä Elina Salmu kertoo, että viime viikon tilanteeseen nähden junissa ei näy erityistä varauspiikkiä perjantain mielenosoituspäivälle. Salmun mukaan VR:llä ei ole vielä tietoa, että junia peruttaisiin SAK:n mielenosoituksen takia.

Metrot, raitiovaunut ja liki koko bussiliikenne pysähtyvät pääkaupunkiseudun HSL-alueella perjantaina SAK:n mielenilmauspäivän takia. Lähijunat kulkevat HSL:n mukaan normaalisti.

HSL:n ryhmäpäällikkö Ville Uusi-Rauva kertoo, että bussiliikenteen seisahdus kestää tämän hetken tiedon mukaan perjantaina kello 18:aan asti. Matkustajien pitää varautua siihen, että bussiliikenteessä on vielä illalla paljon poikkeuksia.

– Liikenteen käynnistäminen vie oman aikansa. Vielä on tiettyä epävarmuutta, tulevatko kaikki kuljettajat töihin heti alkuun vai vasta myöhäisillan vuoroihin, Uusi-Rauva sanoo.

Perjantain seisahduksenkin aikana ajetaan joitakin HSL:n bussivuoroja, mutta niitä on hyvin vähäinen määrä. Uusi-Rauvan mukaan pahimmassa tapauksessa vasta perjantaina tiedetään, mitä busseja saadaan liikenteeseen, kun kuljettajat tulevat töihin.

– Periaatteessa voi sanoa, että bussiliikenne on melkein täysin seis koko päivän ajan.

Miten HSL kehottaa sitten matkustajiaan toimimaan perjantain mielenilmauspäivänä?

– Junaliikenne toimii normaalisti. Jos on mitenkään pääsyä juna-asemille, kannattaa sitä kautta matkustaa. Mikäli se ei ole mahdollista, kehotan etsimään vaihtoehtoisia matkustustapoja kuten kävelyä, pyöräilyä tai kimppakyytiä, mikä vain on omassa tilanteessa mahdollista, Uusi-Rauva sanoo.