Sinä saat olla ihan mitä mieltä haluat, mutta liitot on Suomen syöpä ja liitot on niitä jotka työttömyyttä saa aikaan, sillä ilman työttömiä ei olisi liittojakaan. Ei kovin paljoa tarvitse asiaa katsella, kun huomaa mitä liitot touhuaa. Ainoastaan liittopomojen hyvinvointia.

Miksi sitten on työttömyyttä ja alhaiset palkat vaikka liitot on olemassa, eikö juuri liittojen tulisi moisiin asioihin puuttua?

Tällä pelleilyllä vaan halutaan antaa hyväksyntä työttömyydelle, eikä todellakaan panosteta työllisyyteen tippaakaan.