Junaliikenne Tampereelta Pohjanmaalle on poikki - Pajasaaren sillan palo saatiin sammumaan

Junaliikenne Tampereelta Jyväskylän ja Helsingin suuntaan on palautumassa normaaliksi. Sen sijaan junat eivät edelleenkään kulje Porin ja Seinäjoen suuntaan. Syynä on Tampereella Pajasaaren sillalla ollut tulipalo, joka on saatu sammutettua, päivystävä palomestari kertoo.

Tampereen asemalle on palautettu jännite ajolankoihin. Ajolangat katkaistiin sammutustöiden takia.

Pajasaaren sillalla paloi rautatiesillan puinen kansi, jonka puiset ratapöllit olivat tulessa. Sillan kautta kulkee junaliikenne Pohjanmaalle Poriin ja Parkanon suuntaan.

Vielä ei tiedetä, milloin junaliikenne palaa normaaliksi Pohjanmaan suuntaan.

Myös Ylivieskan ja Oulun välisellä rataosuudella on ollut tänään häiriöitä sähköratavaurion takia.

Junia pyritään molemmissa paikoissa korvaamaan linja-autoilla.