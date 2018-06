Junaliikenne poikki Tampereella - Pajasaaren sillan palo saatiin sammumaan

Tampereella kaikki junaliikenne on toistaiseksi poikki. Syynä on Pajasaaren sillalla ollut tulipalo, joka on saatu sammutettua, päivystävä palomestari kertoo.

Junaliikenne on edelleen poikki, koska Tampereen asemalta on katkaistu ajolangasta jännite sammutustöiden takia.

Junia pyritään korvaamaan linja-autoilla.