Junalakko ei ruuhkauttanut aamuliikennettä – Töihin lähdettiin aiemmin kuin yleensä

Veturimiesten lakko on pysäyttänyt junaliikenteen koko Suomessa tiistain ajaksi. Silti aamun tieliikenteessä ei ole näkynyt ruuhkia, kerrotaan Liikenneviraston tieliikennekeskuksista.

Pahimpia ruuhkia odotettiin pääkaupunkiseudulle, jossa on kuitenkin ollut suhteellisen normaali aamuliikenne.

– Ehkä liikenne vilkastui karvan verran aikaisemmin kuin normaalisti, ja liikennemäärät ovat olleet hieman isompia ratojen suuntaisilla väylillä. Isoista aamuruuhkista ei silti missään nimessä puhuta, kertoo liikennekeskuspäällikkö Tuomas Komulainen.

Liikennettä ovat ruuhkauttaneet ykköstiellä ja Länsiväylällä sattuneet liikenneonnettomuudet. Esimerkiksi ykköstiellä Kehä I:n kohdalla tapahtunut onnettomuus on sulkenut kaksi kaistaa, joka on jonouttanut Kehä I:n ja Kehä II:n välin.

– Sillä alueella on ollut vähän ruuhkaisuutta, mutta siihen ei tämä junalakko ole vaikuttanut. Näitä sattuu normaaleinakin päivinä, Komulainen kertoo.

Hieman ruuhkaa on ollut myös valtatie 4:n ja 7:n risteyksessä, jossa sekoittuu kaksi pääväylää. Jono on kuitenkin kulkenut tasaisesti.

Ruuhkia ei ole syntynyt myöskään muualla Suomessa, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta. Tampereen alueella on mittauspisteiden ja kamerakuvien mukaan liikennettä on jonkin verran enemmän kuin normaaliaamuna, mutta missään ei ole pahemmin ruuhkaa.

Tuomas Komulainen uskoo, että pahempia ruuhkia ei ole päässyt syntymään, koska ennakkotiedottaminen on tavoittanut ihmiset

– Ehkä on lähdetty vähän aiemmin tai myöhemmin, mutta kuitenkin pois normaalista ruuhkahuipusta. Jotkut ovat saattaneet vaihtaa muuhun kulkuneuvoon kuin autoon tai jäädä jopa etätöihin. Uskon, että tällä on ollut merkitystä, ettei ruuhkaa ole päässyt syntymään normaalia enemmän.

Komulainen arvioi, ettei iltapäivälläkään tarvitse pelätä normaalia isompia ruuhkia. Hänen mukaansa iltapäivällä liikenne jakautuu yleensä pidemmälle aikavälille kuin aamulla.

– Jos ihmiset malttavat sielläkin päässä käyttää vähän joustoa ja lähteä vähän aiemmin tai myöhemmin töissä, varmasti pahimmilta vältytään, jos isompia onnettomuuksia ei synny.