Juna törmäsi Puolustusvoimien Masi-ajoneuvoon Raaseporissa - onnettomuudessa kolme kuolonuhria

Juna törmäsi puolustusvoimien Masi-ajoneuvoon Raaseporin Leksvallintiellä torstai-aamuna, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Ylen mukaan onnettomuudessa on kuollut kolme henkilöä. Puolustusvoimista kerrotaan, että kuolleiden joukossa on varusmiehiä.

Onnettomuudessa loukkaantui useita ihmisiä. Loukkaantuneiden määrästä on liikkunut julkisuudessa keskenään ristiriitaisia tietoja. Raaseporin sairaalasta kerrotaan Ylelle, että Raaseporin sairaalaan on tuotu kuusi lievästi loukkaantunutta. Neljä vakavasti loukkaantunutta on viety Töölöön.

Puolustusvoimat pitää onnettomuudesta tiedotustilaisuuden torstaina aamupäivällä.

Onnettomuusjunassa yhdellä matkustajalla oli sairaskohtaus. Häntä hoidettiin paikan päällä Raaseporissa. VR:n viestinnästä kerrotaan, että sairaskohtaus ei liittynyt tasoristeysonnettomuuteen.

Helsingin Sanomien mukaan juna oli kiskobussi, joka oli matkalla Karjaalta Hankoon. Tämän hetken tiedon mukaan loukkaantuneet ovat olleet puolustusvoimien ajoneuvossa.

Masi on nelivetoinen maastokuorma-auto, jossa on ajohytin lisäksi pressulla peitettävä lava. Puolustusvoimat on käyttänyt Maseja pääasiassa tykistön vetoautona. Masia käytetään myös miehistönkuljetuksen.

Helsingin Sanomien mukaan onnettomuusajoneuvo kuuluu Uudenmaan prikaatille. Komentaja, kommodori Arvi Tavaila vahvistaa lehdelle, että onnettomuudessa on ollut mukana puolustusvoimien kuorma-auto, jolla on oikeus myös kuljettaa henkilöitä. Alueella on ollut käynnissä harjoitus, johon osallistuu varusmiehiä ja kantahenkilökuntaa.

Masi maastokuorma-auto kuvattuna Hiukkavaarassa vuonna 2009. Kyseessä Puolustusvoimien paljon käyttämä ajoneuvotyyppi. KUVA: Mikko Putkonen/CC BY 3.0

VR:n mukaan Karjaan ja Hangon välillä junat korvataan toistaiseksi busseilla onnettomuuden vuoksi.

Onnettomuustutkintakeskus aloittaa viipymättä Raaseporin tasoristeysonnettomuuden tutkinnan paikan päällä. Keskuksesta kerrotaan, että tässä vaiheessa ollaan niin alustavien tietojen varassa, että tapahtumien kulkua ei pystytä arvioimaan.

Juttua korjattu 26.10. kello 9.24. Poliisin mukaan ajoneuvo on Masi, eikä Pasi.

