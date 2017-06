Jumiutuneesta alkoholilakiuudistuksesta väännetään taas hallitusryhmien välillä

Pitkään jumissa ollut alkoholilain uudistus saattaa edetä. STT:n tietojen mukaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmillä on käsittelyssä uusi pohjapaperi.

Alkoholilakiuudistuksesta on tarkoitus neuvotella vielä tänään keskustan, kokoomuksen ja Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken. Ryhmänjohtajat eivät kommentoi neuvottelujen tarkempaa sisältöä.

- Tulemme tarvittaessa ryhmänjohtajien kanssa esille tänään tässä kysymyksessä, ja käsitykseni on, että yhteisymmärrys voisi löytyä, sanoi perussuomalaisista irtautuneen Uusi vaihtoehto -ryhmän puheenjohtaja Simon Elo iltapäivällä.

Alkoholilakineuvotteluihin on saatu evästykset jokaiselta hallitusryhmältä, kertoi puolestaan keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen iltapäivällä. Kaikkonen ei osannut arvioida, onko ratkaisuja alkoholilakikiistaan mahdollisesti tulossa vielä tänään.

- Tässä nyt edelleen katsotaan, löytyykö tapa edetä asiassa ja löytyykö ratkaisua. Siitä on tiettyjä ajatuksia olemassa, ja jos tässä yhteisymmärrykseen päästään, niin kerromme siitä kyllä sitten, sanoi Kaikkonen STT:lle.

Uusi vaihtoehto -ryhmän Elo kertoo, että ryhmän lähtökohtana on hallituksen reilun vuoden takainen kompromissi alkoholilaista.

Keskustassa kipuilua

Kiista alkoholiuudistuksesta on aiemmin tuonut jännitteitä hallitusryhmien välille. Osalle keskustalaisista on ollut vaikeaa niellä sitä, että kaupassa voisi myydä nykyistä väkevämpiä juomia. Oluiden, siidereiden ja lonkeroiden alkoholipitoisuuden on ehdotettu nousevan 5,5 prosenttiin.

Esimerkiksi reilu pari viikkoa sitten kaatui alkoholikiistassa annettu sovintoesitys, jonka perusteella hallitusryhmien kansanedustajat olisivat saaneet äänestää omantunnon mukaan lakiesityksen sisällöstä eli ensimmäisessä äänestyksessä.

Ehdotus omantunnonkysymyksestä oli keskustalle tärkeä, mutta silloiselle perussuomalaisten eduskuntaryhmälle se ei käynyt.