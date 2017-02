Julkisen sanan neuvosto lausuu tänään ratkaisunsa Terrafame-uutisoinnista – Tästä kanteluissa on kyse

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tänään iltapäivällä määrä kertoa ratkaisunsa, joka koskee kahta Terrafamesta ja pääministeri Juha Sipilästä (kesk) kirjoitetun jutun kantelua.

Neuvosto käsittelee yhteensä kolmea Ylen ja yhtä Suomen Kuvalehden kirjoittamaan juttuun liittyvää kantelua. Tämän lisäksi JSN on kertonut ottavansa myöhemmin kantaa myös siihen, onko pääministeri Juha Sipilä rajoittanut Yleisradion tai sen toimittajien sananvapautta.

JSN:n tehtävänä on journalistisena itsesäätelyelimenä valvoa Journalistin ohjeiden noudattamista. Se ei käytä julkista valtaa ja voi ottaa kantaa ainoastaan ohjeiden noudattamiseen ja siihen, onko sananvapautta rajoitettu.

Terrafame-kohu alkoi marraskuussa kun selvisi, että pääministeri Juha Sipilän sukulaisten omistama konepajayhtiö Katera Steel oli saanut merkittävän tilauksen valtion omistamalta Terrafamen kaivokselta.

Suomen Kuvalehti uutisoi Pääministeri Sipilän vaikuttaneen Ylen uutisointiin aiheesta.

Tänään ratkaisu samanaikaiseen kuulemiseen

Tänään JSN kertoo ratkaisunsa siihen, onko Ylen ja Suomen Kuvalehden artikkeleissa rikottu journalistin ohjeita ja niiden kohtaa 21, eli niin kutsuttua samanaikaista kuulemista. JSN ottaa siis kantaa siihen, onko kielteisen julkisuuden kohteeksi joutuneita henkilöitä kuultu jutuissa asianmukaisesti.

Neuvoston tänään esillä olevat jutut ovat Suomen Kuvalehden verkkojuttu ”Pääministeri Sipilä vaiensi Ylen: Uutisten johto hyllytti Sipilä-jutut – Ruben Stiller sai varoituksen” sekä Ylen verkkojuttu ”Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta”.

Ylen jutussa ei kuultu pääministeri Sipilän kommentteja ja Suomen Kuvalehti julkaisi juttunsa ilman Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Atte Jääskeläisen kommentteja.

Journalististen ohjeiden kohta 21 ohjeistaa, että jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, tulee kritiikin kohteelle varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Rajoittiko Yle toimittajiensa sananvapautta?

Kolmas kantelu koskee sitä, onko Ylen jutun oikaisu tehty Journalistin ohjeiden mukaan.

Viimeinen kantelu kohdistuu siihen, rikkoiko Ylen johto rajoittanut toimittajiensa sananvapautta Terrafame-aiheen käsittelyssä. Kantelu kohdistuu Journalistin ohjeiden kohtiin 1, 2 ja 3.

Ylen toimintaa koskevista ratkaisuistaan JSN on kertonut tiedottavansa myöhemmin.

Ohjeiden kohtien 1-3 mukaan journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen, sillä heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Päätösvaltaa tiedonvälityksen sisältöä koskevista ratkaisuista ei saa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille ja journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

Terrafamen vyyhdissä on JSN:n mukaan kyse laajasta kokonaisuudesta, jota ei voida ratkaista yhdessä kokouksessa.

JSN:n mukaan lausuman tarkoituksena on selventää Journalistin ohjeita sekä journalisteille, yhteiskunnallisille päättäjille että suurelle yleisölle.