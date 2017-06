Juho Eerolan avustaja varasi suomenpuolue.fi-verkkotunnuksen itselleen – Eerola: "Hyvä hoksnokka Vilhelmillä"

Perussuomalaisten kolmannen varapuheenjohtajan Juho Eerolan edustakunta-avustaja Vilhelm Junnila on varannut suomenpuolue.fi -verkkotunnuksen itselleen. Asia käy ilmi Viestintäviraston verkkotunnushausta.

Junnila kertoo, että hän varasi suomenpuolue.fi-verkkotunnuksen katsottuaan Sensuroimaton Päivärinta -keskusteluohjelman Iltalehdestä keskiviikkona. Ohjelmassa vieraili muun muassa Timo Soinin taustajoukoista tunnettu Jukka Jusula.

Toimittaja Susanne Päivärinta kysyi Jusulalta, minkä nimen tämä antaisi Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmälle. Ryhmä erkaantui perussuomalaisista tällä viikolla. Jusula sanoi Suomen puolue.

Suomenpuolue.fi -verkkotunnus on rekisteröity 14. kesäkuuta kello 23.11.

Junnila sanoo, että kyse on "leikkimielisestä viime hetken jäynästä".

– Leikkimielisesti varasin sen. Ajattelin tehdä tällaisen viime hetken jäynän, Junnila sanoo STT:lle.

Junnila sanoo, että sivuston käyttöönotto ei ole prioriteettilistalla.

– Tämä ei ole varsinaisesti mikään tärkeä asia. Todennäköisesti verkkosivulta tulee linkki perussuomalaiset.fi-sivustolle tai Jussi Halla-ahon Scripta-sivustolle, Junnila toteaa.

Ette siis halunnut, että kukaan muu saa sitä?

– Näin se menee, että kuka ensin varaa, saa sen pitää, Junnila sanoo.

Junnila on toiminut aiemmin sekä Eerolan että kansanedustaja Simon Elon avustajana, mutta Junnilan työsuhde Elon kanssa päättyy, Elo kertoo STT:lle. Elo on nykyisin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä irtautuneen Uusi vaihtoehto -ryhmän puheenjohtaja.

"Hyvä hoksnokka"

Juho Eerola sanoo, ettei hän antanut Junnilalle käskyä varata tunnusta. Eerola sanoo kuulleensa varauksesta vasta sitten, kun varaus oli jo tehty.

– Hyvä hoksnokka Vilhelmillä, se oli hänen omaa nokkeluuttaan, Eerola kertoo.

Eerola sanoo, ettei puolueesta muutkaan pyytäneet Junnilaa varaamaan tunnusta.

Eerola on varaamisesta tyytyväinen.

– Jos on kilpaileva puolue tulossa, jossa on mitään viitteitä jo olemassa olevaan puolueeseen, niin on hyvä, että varaus tehtiin. Ei pääse kukaan käyttämään hyväksi olemassa olevaa brändiä ja tekemään piraattiversiota, Eerola sanoo.

Mitä mieltä olette Suomen puolue -nimestä?

– Minulle kelpaa sellainen nimi kuin perussuomalaiset, Eerola toteaa.

Nimeä pallotellaan viikonloppuna

Uusi vaihtoehto -ryhmästä ponnistavalle puolueelle mietitään parhaillaan sopivaa nimeä. Elo kertoi aikaisemmin pallottelevansa nimiasiaa viikonlopun aikana muun muassa eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon (uv.) kanssa.

Uusi vaihtoehto -ryhmän puheenjohtaja Elo kertoi STT:lle yöllä, ettei Suomen puolue -nimi ole ollut perustettavan puolueen nimivaihtoehdoissa mukana. Uudesta nimestä ei ole hänen mukaansa vielä päätetty.

– En spekuloi nimellä, vaan se julkaistaan sitten aikanaan, hän kertoo tekstiviestitse.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi eilen puoluehallituksen linjanneen, että perussuomalaisten eduskuntaryhmästä irtautuneet 20 kansanedustajaa erotetaan puolueesta.