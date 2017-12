Juhlakausi ja liukkaat kelit murtavat luita myös nuorilta

Tämä talvi ei ole toistaiseksi aiheuttanut liukastumistapaturmien sumaa, muun muassa siksi että etelärannikon lauha talvi on pitänyt kadut kuivina.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Helsingin Töölön sairaalan ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tuomas Brinck kertoo, että joulun alla vastaanotolla tuli yhtenä iltana ja yönä selkeä piikki leikattavien potilaiden lukumäärään, kun keli muuttui liukkaaksi.

Töölön sairaala hoitaa Helsingissä vakavimmat liukastumisvammat. Brinckin mukaan potilaissa on vuoden ympäri iäkkäämpiä lonkkamurtumapotilaita, jotka ovat kaatuneet kodeissaan. Liukkailla keleillä joukkoon tulee nuorempaa väkeä, jotka ovat teloneet nilkkojaan, olkaluitaan tai ranteitaan.

- Jos liukkaus yhdistyy pikkujouluaikaan, se on yhdistelmä, joka näkyy selvästi. Tulee potilaita, jotka ovat alkoholin vaikutuksen alaisina, Brinck kertoo.

Töölön sairaala tekee yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Jos sairaalaan tulee poikkeuksellisen paljon liukastumispotilaita, kerrotaan siitä Ilmatieteen laitoksen tiedotuskanavien kautta.

Tampereen ylipistollisen sairaalan päivystyksen vastuualueen ylilääkäri Tuuli Löfgren kertoo, että tilanne on sama myös Tampereella. Vaikka lunta ja jäätä on selvästi enemmän kuin etelässä, on liukastumisten määrä pysynyt melko tavanomaisena.

- Kun tuo lumi sulaa, niin sitten voi kyllä tulla ongelmia. Kannattaa kyllä ihmisten varautua liukkauteen, sitä ei voi liikaa varoa, Löfgren sanoi.