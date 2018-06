Juhannusta vietettiin ensimmäistä kertaa aamuun asti myös ravintoloissa – "Tuntuu oudolta, että pyhäpäivänä kaikki on auki"

Aukioloaikojen vapauttaminen ja uusi alkoholilaki näkyvät pyhinä etenkin suurissa kaupungeissa. Huonosta säästä huolimatta ravintoloissa ja yökerhoissa riitti juhannusaattona ihmisvilinää. Helsinkiläisessä karaokebaari Populuksessa innokkaimmat juhlivat kellon ympäri.

Vielä kymmenen vuotta sitten juhannuksena kaupunkiin jääneet saivat tuijotella tyhjiä katuja. Kaupat olivat kiinni, ja ainoastaan satunnaiset baarit ja kioskit olivat rajoitetusti auki. Nyt kaikki on toisin.

– Kun aloitimme Juhannustanssit vuonna 2008, täällä oli ihan kuollutta. Kymmenessä vuodessa tapahtuma on kuitenkin kasvanut yhden illan juhlista kolmipäiväisiksi karkeloiksi. Olemme saaneet paljon palautetta siitä, että meidän ansiosta Helsinkiin on tullut muitakin juhannustapahtumia, kertoo Juhannustanssien järjestäjä ja We Love Helsingin toiminnanjohtaja Timo Santala.

Juhannustanssien suosion salaisuus on Santalan mukaan siinä, että ne tarjoavat kaikille jotakin. Alkuillasta yökerhossa soi perinteinen Suomi-iskelmä, jota tanssii nuorten lisäksi myös varttuneempi väki. Loppuillasta kukkamekkoihin ja henkseleihin sonnustautuneille juhlijoille on tarjolla myös tuoreempaa tanssimusiikkia.

Uuden alkoholilain myötä helsinkiläinen karaokebaari Populus on auki aamusta iltaan.

Uuden alkoholilain myötä uutta on se, että tänä juhannuksena tansseja jatketaan ensimmäistä kertaa aamuviiteen.

– Periaatteessa voisimme tanssia kellon ympäri, mutta siitä tulee niin pitkä päivä, ettei henkilökunta ehkä jaksa. Viiteen asti on juuri sopiva, Santala sanoo.

Vaikka Helsingin Juhannustanssit ovat toistaiseksi ainoat laatuaan, kaupunkijuhannusta juhlittiin ravintoloissa ja yökerhoissa myös muun muassa Tampereella, Turussa ja Oulussa, joissa monet paikat olivat niin ikään avoinna aamuviiteen.

Helsingin Kalliossa sijaitsevassa karaokebaari Populuksessa sen sijaan juhlittiin juhannusta aamusta iltaan ja illasta aamuun. Ravintola on pitänyt huhtikuusta asti ovensa auki 24/7. Henkilökunnan mukaan väkeä on riittänyt.

– Torstaina juhannusaaton aattona täällä oli erittäin kiireinen arkiyö, vaikka yleinen käsitys on se, että siinä vaiheessa kaupunki hiljenee, kertoo järjestyksenvalvoja Matti Holappa.

Toistaiseksi Populus on tiettävästi ainoa ravintola, joka on uuden alkoholilain myötä auki koko ajan. Vuorovastaava Pökön mukaan syy on siinä, että monissa paikoissa ei ole tarpeeksi henkilökuntaa ympärivuorokautisen toiminnan pyörittämiseen.

Helsinkiläinen Olga Berg viettää juhannusta yleensä kaupungissa. Aattoiltana hän tuli käymään karaokebaari Populuksessa, joka on auki kellon ympäri.

Populuksessa kolme työntekijää hoitaa satapaikkaista ravintolaa arkisin kolmessa eri vuorossa. Viikonloppuisin henkilökuntaa on enemmän. Ja kun alkoholin anniskelu on tauolla aamuneljän ja aamuyhdeksän välillä, asiakkaille on tarjolla ykkösolutta ja aamupuuroa.

– Puuro laitetaan 11 aikaan tulille ja annetaan hautua neljään asti. Se on tosi hyvää puuroa, vuorovastaava Pökö kertoo.

Mökkijuhannusta viettäville suomalaisille ajatus kapakassa juhlimisesta voi tuntua vieraalta, mutta monelle iltatyötä tekevälle tai mökittömälle on mukavaa, että tarjolla on muutakin kuin kokon katselua tai perinteisiä lavatansseja.

Viivi Puukko (vas) ja Roosa Haapsaari sekä Eveliina Lappi, Pialiisa Kemppainen ja Elina Niinivirta nauttivat juhannustansseista ravintola Kaikussa Helsingissä. KUVA: Mauri Ratilainen

– Keskustajuhannukset ovat oikeastaan aika ihania. Panta ei kiristä päätä ja ihmiset ovat hyvällä tuulella. Toki sää vaikuttaa paljon siihen, missä juhannusta voi juhlia, sanoo helsinkiläinen Olga Berg.

Bergin mukaan ravintoloiden ja baarien uudet aukioloajat ovat toistaiseksi vaikuttaneet pääosin positiivisesti, koska yhä harvempien tarvitsee järjestää jatkoja kotonaan naapureiden häiriöksi.

– Mutta kieltämättä tuntuu oudolta, että pyhäpäivänä kaikki on auki.