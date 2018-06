Juhannusliikenteen ruuhkat osuvat torstaille – valtatiet pohjoiseen päin ruuhkautuvat pahiten

Juhannuksen liikenteen vilkkain päivä osuu Liikenneviraston arvion mukaan jälleen torstaille. Menoliikenne on kiireisimmillään juhannusaattoa edeltävänä torstaina kello 11–20.

Liikennevirasto muistuttaa, että monet valtaväylät ja suosituimmat reitit voivat ruuhkautua menoliikenteen huipputunteita. Ajonopeudet saattavat laskea paikoitellen jopa 40 km/h normaalia alemmiksi.

Liikenneviraston mukaan yksi perinteisimmistä ruuhkapaikoista on valtatie 9 Alajärven kohdalla. Tänä juhannuksena kyseinen kohta on luultavasti normaaliakin ruuhkaisempi, sillä tien vaihtoehtoisena reittinä käytetyllä kantatiellä 58 on tietyö. Aikaisempien vuosien tapaan myös valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen ja valtatie 5 Mikkelistä pohjoiseen voivat ruuhkautua.

– Tyypillisesti liikenne jonoutuu etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä. Esimerkiksi valtatiellä 4 liikennettä on nyt torstaina noin 50 % enemmän kuin normaalina kesäperjantaina, sanoo liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto.

Liikenneviraston arvion mukaan myös perjantai tulee olemaan kohtalaisen vilkas menoliikenteen suhteen kello 10 ja 13 välissä.

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina 24.6. kello 10 ja 22 välillä. Paluuliikenteessä ruuhkaisimmat tiet ovat pitkälti samat kuin menoliikenteessä.

Reitin suunnittelu kannattaa

Trafi vinkkaa, että pienellä suunnittelulla voi välttää autojonoihin juuttumisen.

– Etukäteen kannattaa tarkasta, onko aiotulla reitillä esimerkiksi tietöitä jotka hidastavat matkantekoa, sanoo Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Tietöitä on tällä hetkellä käynnissä joka puolella Suomea. Lähes kaikki työmaat keskeytetään juhannukseksi. Tietyöt saattavat silti hidastaa matkustamista, sillä kaistat voivat olla kapeampia tai kokonaan suljettuja. Työmailla on usein myös alennetut nopeusrajoitukset.

Poliisi valvoo liikennettä

Juhannuksen juhlintaan kuuluu yleisesti alkoholi. Liikenneturva kannustaa juhlijoita huolehtimaan siitä, ettei kukaan lähde rattiin päihtyneenä. Myös väsymys on merkittävä riskitekijä.

– On hyvä miettiä jo etukäteen juhannuksen kulkemiset ja joko mennä julkisilla tai sopia, kuka porukassa toimii kuskina. Jos juhlajuomana on muutakin kuin mustikkamehua, kannattaa myös seuraavan päivän ajokuntoa harkita tarkkaan. Vaikka mittari näyttäisi nollaa, ei välttämättä siltikään kelpaa kuskiksi, painottaa Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Oulusta.

Poliisi valvoo juhannuksen liikennettä perinteisesti ja automaattivalvontalaittein.

– Valvomme esimerkiksi menopelien ja kuskien kuntoa. Kannattaa siis varmistaa, että kuski on selvä ja auto hyvässä kunnossa. Näiden lisäksi kaikkien olisi hyvä pakata matkaan iloista mieltä", sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.