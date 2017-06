Juhannus voi ruuhkauttaa joukkoliikenteet ja tiet - kaupat yhä laajemmin auki

Keskikesän juhla aiheuttaa useita poikkeuksia joukkoliikenteeseen ja saattaa moninkertaistaa liikenteen useilla pääteillä. Sekä joukkoliikenteessä että teillä menoliikenne painottuu torstaille eli juhannuksen aatonaatolle. Paluuliikenteen huipun odotetaan osuvan sunnuntai-iltapäivään.

Poliisi valvoo meno- ja paluuliikenteen ajonopeuksia, ohituksia, ajoetäisyyksiä sekä tekee rattijuopumusvalvontaa. Erityisen vilkkaita teitä ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon päätiet, poliisi kertoo.

Kaupat laajasti auki, osa yötöntä yötä myöten

S-ryhmä kertoo, että sen ruokakaupat ovat auki juhannuksena viime vuotta laajemmin. Yhteensä 900 ruokakauppaa on auki juhannuspäivänä, mikä on 100 enemmän kuin viime vuonna, S-ryhmä kertoo.

Ympäri vuorokauden auki olevat noin 50 kauppaa sijaitsevat suurimmissa kaupungeissa ja ABC-asemilla. Yksittäisten kauppojen aukioloajan voi selvittää S-ryhmän nettisivuilta.

Keskon kauppojen aukioloajat vaihtelevat kaupoittain, sillä aukiolosta päättää kukin kauppias itse.

- Aukiolot vaihtelevat usein kysynnän mukaan, esimerkiksi lomalaisten takia vilkkaalla paikalla kaupat voivat olla laajemmin auki, Keskon viestinnästä kerrotaan.

Keskon mukaan senkin kaupat ovat aiempia vuosia laajemmin auki aukiolojen vapautumisen ansiosta.

Osa junareiteistä peruttu, yöjunia ei ajeta

VR:n mukaan junaliikenteen menoliikenne painottuu torstain 22. kesäkuuta iltapäivään. VR tiedotti jo juhannusviikon maanantaina, että suosituimmat lähdöt ovat jo lähes loppuunmyytyjä. Paluuliikenne painottuu juhannussunnuntaihin.

Kauko- ja lähiliikenteen junat ajavat torstaina perjantain aikataulujen mukaan ja perjantain taas lauantain aikataulujen mukaan.

Juhannuspäivänä lauantaina kaukoliikenne kulkee pääosin sunnuntain aikataulujen mukaisesti. Osa reiteistä on peruttu, ja yöjunia ei ajeta. Sunnuntaina osa päiväjunista on peruttu.

Lähiliikenne toimii lauantaina ja sunnuntaina sunnuntain aikataulun mukaisesti.

Useilla reiteillä junat korvattu busseilla

Perjantaina noin puolestapäivästä sunnuntain puoleenpäivään asti useita Tampereen junayhteyksiä on korvattu busseilla. Tällaisia yhteyksiä ovat muun muassa Riihimäen, Helsingin, Turun, Pieksämäen sekä Keuruun yhteydet Tampereelle. Junat Tampereen ja Seinäjoen välillä on korvattu busseilla perjantai-illasta sunnuntaiaamuun. Myös junat Kajaanin ja Oulun välillä on korvattu busseilla perjantain puolestapäivästä sunnuntaihin kello 10 asti.

Iisalmi-Ylivieska- sekä Seinäjoki-Oulu-välillä junat korvataan busseilla lauantaina.

Juhannus aiheuttaa paljon muutoksia myös bussiaikatauluihin, kertoo Matkahuolto. Erityisesti juhannusaaton iltana perjantaina ja juhannuspäivänä lauantaina vuoroja on rajoitetusti ja osa vuoroista on peruttu.