JSN:n ratkaisut arveluttavat Suomenmaata: "Vaikuttivatko Vihreän Langan ex-päätoimittajien poliittiset mieltymykset ratkaisuun?"

Julkisen sanan neuvoston (JSN) Ylelle antama langettava päätös pääministeri Juha Sipilää (kesk.) koskevassa uutisoinnissa saa sekä kritiikkiä että kiitosta muun median pääkirjoituksissa.

Keskustan äänenkannattaja Suomenmaa katsoo, että JSN:n langettava päätös ja sen syntytapa herättävät paljon kysymyksiä.

Langettava päätös syntyi äänin 6-6, jolloin puheenjohtaja Elina Grundströmin ääni ratkaisi. Suomenmaa kiinnittää huomiota siihen, että Grundström, kuten toinenkin langettavan päätöksen takana ollut joukkoviestinnän edustaja (Juha Honkonen), ovat Vihreän Langan entisiä päätoimittajia.

Suomenmaan mukaan on lupa kysyä, vaikuttivatko Vihreän Langan entisten päätoimittajien poliittiset mieltymykset nyt tehtyyn JSN:n ratkaisuun.

Suomenmaa myös kirjoittaa, että JSN otti Yle-ratkaisussaan kantaa vain median toimintaan. Lehti tuo esiin, että pääministeri Sipilä sai jo viikkoja sitten eduskunnan oikeusasiamieheltä vapauttavan päätöksen, jonka mukaan hän ei ollut esteellinen niin kutsutussa Terrafame-päätöksessä.

HS: Koskee pääministerin toimintaa

Helsingin Sanomat sitä vastoin arvioi pääkirjoituksessaan, että JSN otti lausumassaan kantaa siihen, miten pääministerin on sopivaa toimia suhteessa ammattimediaan. Koko suomalaisen median kannalta on tärkeää, että JSN pyrki selvittämään pääministerin vaikutusyritykset toimitukseen, HS toteaa.

Luottamuksen säilyttäminen sekä viestimiin että poliitikkoihin on lehden mukaan erityisen tärkeää nyt, kun ammattimediaa vastaan hyökätään monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. HS myös muistuttaa, että Suomi on lehdistönvapauden johtavia maita, mistä poliitikkojenkin on tärkeää pitää kiinni.

Helsingin Sanomien mukaan Julkisen sanan neuvoston langettava päätös korostaa entisestään tekeillä olevan riippumattoman Yle-selvityksen tärkeyttä. Professori Olli Mäenpään johdolla on lehden mukaan syytä selvittää perinpohjaisesti syyt Ylen toimituksessa syntyneeseen epäluottamuksen ilmapiiriin.

