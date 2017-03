JSN:n puheenjohtaja pitää Suomenmaan vihjailuja asiattomina ja virheellisinä

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) toiminnasta annettu lausuma oli Julkisen Sanan Neuvostossa yksimielinen, sanoo JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström. Hän huomauttaa, että äänestys koski pelkästään Yleisradion toimintaa.

Grundström haluaa oikoa keskustan äänenkannattajan Suomenmaan pääkirjoitusta, joka antoi ymmärtää, että langettavan päätöksen taustalla olisi ollut poliittisia mieltymyksiä. Lehti nosti esiin, että kaksi langettavan puolesta äänestänyttä on entisiä Vihreän Langan päätoimittajia.

- Äänestetystä ratkaisusta näkyy hyvin selvästi, mitä siinä ratkaistiin. Äänet jakautuivat muun muassa sen mukaan, kuinka voimakkaasti painotettiin päätoimittajan vapautta kaikesta huolimatta päättää sisällöistä. Ei sillä ole puoluepolitiikan kanssa mitään tekemistä.

Grundström painottaa, ettei ole koskaan ollut minkään puolueen jäsen. Hän oli Vihreän Langan päätoimittaja 2006-2010, jolloin lehtiyhtiö oli itsenäinen. Hänen mielestään on asiatonta nostaa ihmisten taustoja tällä tavalla esiin.

- On myös tuotu esiin, että JSN ei olisi saanut tehdä sananvapauden rajoittamiseen liittyvää lausumaa. Se on harhakäsitys. Sanan- ja julkaisemisen vapauden puolustaminen on meidän normaalia, perussopimuksessa mainittua toimintaamme ja sitä tehdään sananvapauden rajoittamista koskevilla lausumilla. Ei tämä ole mikään uusi keksintö.

Ylen uutisointi päätöksestä tutkitaan

Grundströmin mukaan JSN tutkii vielä, uutisoiko Yle JSN:n langettavan päätöksen ohjeen mukaisesti. Ohjeessa sanotaan, että langettavat päätökset on julkaistava viipymättä ja ilman välittömiä kommentteja. Yle julkaisi päätöksen yli kahden ja puolen tunnin kuluttua. Sitä ennen esimerkiksi päätoimittaja Atte Jääskeläinen oli kertonut oman näkökulmansa tapaukseen.

- En ole ehtinyt perehtyä siihen, miten se tarkalleen ottaen meni, mutta vaikuttaa siltä, että meidän täytyy katsoa se ihan rauhassa tarkasti, sanoo Grundström.

Hän ei ota kantaa siihen, mitä välitön kommentointi käytännössä tarkoittaa. Grundströmin mukaan ohje on vanha ja siinä on ajateltu ennen kaikkea sitä, ettei mennä heti mitätöimään päätöstä.

- Digitaalisten alustojen myötä kommentointi näyttää viime aikoina muuttuneen ja nopeutuneen. Meidän täytyy jossain vaiheessa pohtia tätä kokonaisuutena neuvostossa. Joissakin aiemmissakin tapauksissa on pohdittu, onko kommentointi tullut liian nopeasti.

Jääskeläinen sanoi STT:lle, että JSN:n päätös julkaistiin Ylellä varsin tavanomaisessa aikataulussa päätöksen saamisen jälkeen.

Linkki juttuun