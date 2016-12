Joutsen jäätyy jaloistaan erittäin harvoin

Pelastuslaitoksiin alkaa tulla ilmoituksia veteen jäätyneistä joutsenista heti kun merenlahdet alkavat jäätyä. Useimmiten kansalaisten hätä on kuitenkin turhaa, koska terve joutsen ei jää kiinni jäihin, kerrotaan Korkeasaaren villieläinsairaalasta.

Eläinammattilaisten mukaan Suomessa sulilla vesialueilla talvehtivat kyhmy- ja laulujoutsenet saattavat seistä tai makoilla pitkäkin aikoja ilman mitään hätää.

Useimmiten lintu sulattelee ruokaansa tai odottelee sopivia tuulia siirtyäkseen jäättömälle alueelle.

Jos lintu on hyvin pitkään paikoillaan ruokintapaikan ulkopuolella ja jää sen ympärillä näyttää olevan ummessa, kannattaa pyytää pelastuslaitos paikalle. Eläinsuojelulaki velvoittaa auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa eläintä, mutta eläimen avuntarvetta ei ole aina helppo erottaa.

– Vaarana on, että hyvinvoivalle eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä. Siksi on tärkeää varmistua ensin siitä, että ihmisen apu on tarpeen. Hyvä muistisääntö on, että terve villieläin pyrkii väistämään ihmistä, sanotaan villieläinsairaalan tiedotteessa.