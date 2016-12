Joulurauhan julistuksessa aiempaa tiukemmat turvatoimet - taustalla Berliinin tapahtumat

Turun joulurauhan julistuksessa oli tänä vuonna aiempia vuosia kireämmät turvatoimet, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Lasse Suokas. Hän sanoo, että toria ympäröivät tiet suljettiin liikenteeltä, jotta yleisön sekaan ei pääse vahingossa tai tarkoituksella ajamaan autolla. Myös poliisien määrää torilla lisättiin.

– Se tori on paha paikka, kun se on sellaisessa montussa ja siellä on paljon ihmisiä. Joku voi ensinnäkin ajaa sinne vahingossa esimerkiksi sairauskohtauksen takia. Sitten oli vielä nämä Euroopan tapahtumat, joita me yritämme ennakolta estää, Suokas sanoo.

Kuluvan viikon maanantaina rekka ajoi väkijoukkoon joulumarkkinoilla Berliinin keskustassa. Suokkaan mukaan joulurauhan julistus sujui kuitenkin rauhallisesti.

Suomeen julistettiin tänään joulurauha perinteisin menoin Turun Vanhalla Suurtorilla. Turun tuomiokirkon kello löi puoliltapäivin sen merkiksi. Joulurauhan julisti Brinkkalan talon parvekkeelta Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.

Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä aina 1300-luvulta lähtien. Tavalla kehotetaan kansalaisia rauhoittumaan pyhien viettoon.

Tuhannet ihmiset olivat saapuneet Turkuun paikan päälle seuraamaan jouluaaton perinnettä.

Tilaisuus lähetettiin suorana televisiolähetyksenä Ylellä, ja tilaisuutta saattoi seurata suorana myös internetistä. Tällä vuosikymmenellä julistusta on seurannut Finnpanelin mukaan enimmillään yli miljoona televisionkatsojaa.

Joulurauha julistetaan myös esimerkiksi Porissa, Porvoossa, Raumalla ja Uudessakaupungissa, mutta niissä perinne ei ole kestänyt yhtä kauan kuin Turussa.