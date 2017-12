Joulumyräkkä toi reilusti lunta teille - Pohjois-Suomessa useita onnettomuuksia, Ylitorniolla ja Kajaanissa kolmen auton kolarit

Teiden kunnossapito on näitä vapaan kilpailun tuotteita ja sen ovat meidän äänestämämme päättäjät keksineet ideologisista näkökulmista (oikeisto)! Kuinkahan moni ymmärtää, kuka on Tilaaja ja kuka on tuottaja, siitähän se ulkoistaminen alkoi, nyt se on käytäntö. Ulkopuoliset yrittäjät on tuottajia, jotka huolehtii sopimuksen mukaisesta työstä. Väännetäänpä rautalangasta, jotta hitaampikin ymmärtää. Oulun kaupunki on lopettanut tänä vuonna viimeisenkin oman alueen katujen kunnossapidon, joka oli ydinkeskusta ja eiköhän se jo näy siellä laadun heikkenemisenä, kuten muualla on tapahtunut. Kaupunki on vuosia sitten ulkoistanut mm. pyöräteiden kunnossapidon, sen huomasi siitä, kun aamulla ei enää pyörällä päässyt töihin! Sopimus tehdään yksityisten yrittäjien kanssa, jotka on saattanut palkata vaikka Virolaisia aliurakoitsijoita tai keitä tahansa töihin, jotka sitten tekee työn. Sama pätee myös erityisesti (ELY keskuksen) valtion teihin, jotka Helsinki on kilpailuttanut yleensä suurilla pörssiyhtiöillä, jotka saavat rahat ja kilpailuttaa vielä aliurakoitsijat tekemään ja saattaa olla aliurakoitsijoiden ketjutusta monessa vaiheessa ja joka välissä tulee tietenkin kuluja jotka pääurakoitsija ottaa etukäteen urakka tarjouksessa valtiolta. Voivathan aliurakoitsijat olla tiukoilla siksi tekevät heikkoa laatua, joka näkyy nykyään teillä!!