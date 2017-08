Joukkopuukotuksen uhreja hoitaneet saavat uhkauksia ja törkyviestejä

Joukkopuukotuksen uhrien hoito on onnistunut erittäin hyvin, arvioi Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) sairaalajohtaja Petri Virolainen. Sen sijaan hän kokee ongelmaksi sen, että Tyksin työntekijöitä kohtaan on esitetty uhkauksia viime perjantain tapahtumien vuoksi.

- Meidän työntekijät ovat saaneet sosiaalisen median kautta asiatonta palautetta ja uhkailuja, Virolainen toteaa.

Yksi vihaviestien motiiveista on ollut yksinkertaisesti se, että puukottajaa oli hoidettu sairaalassa. Poliisi ampui verityöt lopettaakseen teot tunnustanutta Abderrahman Mechkahia reiteen. Häntä hoidettiin Tyksissä eiliseen saakka, jolloin teot tunnustanut marokkolaismies siirrettiin Hämeenlinnan vankisairaalaan.

Virolainen ei kerro, onko törkyviestejä toimitettu poliisille.

Tyksin henkilökunnassa pelkoa aiheuttivat muun muassa Mechkahia henkeä kohtaan tehdyt uhkaukset, joiden vuoksi sairaalan turvatasoa nostettiin.

Lisääntyneestä vartioinnista ja suljetuista ovista huolimatta henkilökunta ei kokenut oloaan turvalliseksi. Merkittävä tekijä turvattomuudessa olivat etenkin sosiaalisessa mediassa julkaistut viestit, joita Virolainen kuvailee "aikamoisiksi".

- Suurin asia on se, ettemme ole pystyneet takaaman työyhteisön turvallisuuden tunnetta.

Parannettavaa sairaalajohtaja löytää myös sisäisestä tiedotuksesta. Hänen mukaansa kaikki tarvittava informaatio on saatu hoitoon osallistuneille yksiköille. Tietoa olisi kuitenkin ollut syytä jakaa myös niille sairaalan yksiköille, jotka eivät suoraan osallistuneet hoitoon.

Lääketieteellisesti joukkopuukotuksen uhrien hoito sujui Virolaisen arvion mukaan erittäin hyvin.

Kahdesta kuolonuhrista toinen menehtyi Tyksissä ja toinen jo Turun keskustassa. Lisäksi sairaalassa hoidettiin kahdeksaa puukotettua sekä itse tekijää.

Kaksi potilasta on edelleen tehohoidossa Tyksissä. Toinen heistä on edelleen hengityskoneessa, mutta toinen pystyttiin irrottamaan koneesta eilen. Kummankin tila on vakaa.

- Lääketieteellisesti ajatellen pärjäsimme nykyisen arviomme mukaan oikeinkin hyvin. Hälytysjärjestelmä on kunnossa, saimme väkeä paikalle runsaasti ja pystyimme hoitamaan potilaat viiveettä ja ongelmitta, Virolainen kehuu.