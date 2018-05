Joukkopuukotuksen oikeudenkäynti jatkuu – oikeus pui asiantuntijan mahdollisuutta todistaa

Terrorismitutkija sai luvan todistaa, jos ei ota kantaa suoraan Turun tapahtumiin.

Turun puukotuksen oikeudenkäynti käynnistyi maanantaina takkuillen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Todistajaksi kutsuttu Ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Olli Ruohomäki on mukana valtioneuvoston nimittämässä työryhmässä, jonka tehtävänä on tutkia elokuun tapahtumia. Työryhmä toimii Onnettomuustutkimuskeskuksen "sateenvarjon alla", ja sen on määrä luovuttaa raporttinsa kesäkuussa. Ruohomäki itse on erikoistunut muun muassa terrorismin, radikalismin ja poliittisen väkivallan tutkimiseen.

OIkeus joutui heti alkuun pohtimaan, voidaanko Ruohomäkeä kuulla työryhmän jäsenyyden vuoksi oikeudessa, Turvallisuustutkintalain mukaan todistaja ei saa tuoda esiin oikeudenkäynnissä asioita, jotka hän on saanut selville tutkintaryhmässä.

Oikeuden puheenjohtaja Tapio Katajamäki määräsikin oikeudenkäynnin tauolle siksi aikaa, että Ruohomäen mahdollisuutta todistaa voitaisiin pohtia. Yksi avustajista huomautti, että jos Ruohomäkeä kuullaan vain jihadismin asiantuntijana, eikä hänen todistuksensa aikana käsitellä Turun tapahtumia, asiassa ei pitäisi olla ongelmaa.

Lyhyen tauon jälkeen oikeus päätti jatkaa istuntoa. Katajamäki huomautti, että Ruohomäki on turvallisuustutkintalaissa tarkoitetun työryhmän jäsen, eikä saa siten todistaa siitä, mitä on saanut tehtävässään tietää.

– Tämä asettaa todistajalle velvollisuuden itse kontrolloida tätä asiaa. Muistutan nyt Ruohomäelle tämän pykälän sisällöstä, ja totean tämän jälkeen, että Ruohomäkeä kuullaan nyt tässä asiassa, Katajamäki päätti.

Ruohomäki on maanantain ainoa todistaja.