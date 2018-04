Joukkoäly löytää niksi-Pirkka-ratkaisut kipuihin ja vaivoihin

Joukkoäly tuo ensikuulemalla mieleen muurahaiskeon toiminnan tai tieteiskirjallisuuden itseohjautuvat pienoisrobottiparvet. Oulun yliopiston jokapaikan tietotekniikan tutkijatohtorin Simo Hosion mukaan kyse on kuitenkin yksinkertaisemmasta asiasta.

- Jos kerätään tarpeeksi iso joukko eritaustaisia ihmisiä, ja he antavat itsenäisen arvionsa jostain asiasta, arvioiden summa on keskimäärin fiksumpi kuin yksilön arvio. Yhteinen ääni on lähellä totuutta, hän kertoo.

- Oikeassa elämässä joku saattaa olla muita äänekkäämpi ja hänen mielipiteensä huomioidaan siksi. Tässä joukko jalostaa soraäänet pois, ja vahvimmat ideat pääsevät esiin, lisää Oulun yliopiston fysiatrian professori Jaro Karppinen.

Alaselkäkipu aisoihin

Sovelluskohde joukkoälylle löytyi alaselkäkivun hoitokeinoja kokoavasta Kipuriihi-joukkoälyalustasta, jonka Hosio ja Karppinen ovat kehittäneet. Siihen on kerätty sekä lääkärien että maallikoiden ehdotuksia alaselkäkivun eri hoitomuodoista. Käyttäjät voivat seuloa hoitoja painottamalla esimerkiksi hintaa, tehokkuutta tai nopeutta ja antaa oman arvionsa siitä, mitkä keinot toimivat.

- Tämä on hyvin hallittua itsehoitoa eli puoskarointi ja enkelihoidot yritetään saada pois. Tällainen järjestelmä nostaa verkon kohinasta esiin vertaisarvioituja hoitokeinoja, jotka muut ovat havainneet toimiviksi, Hosio kertoo.

Hosion mukaan Kipuriihestä on hyötyä etenkin ihmisille, jotka eivät ole vielä käyneet lääkärissä.

- Ihmiset voivat kokeilla sekä lääkärien että tavallisten ihmisten ehdottamia hoitokeinoja. Samalla he saavat ennakkokäsityksen siitä, mitä lääkärit todennäköisesti heille suosittelisivat, mutta myös siitä, minkä muut ovat kokeneet toimivaksi.

Suuria yllätyksiä Kipuriihessä tähän asti ehdotetut keinot eivät ole sisältäneet.

- Kyllä lääkärit, jotka ovat toimineet vuosikymmeniä selkäkivun hoidon kanssa, ovat kuulleet kaikki konstit maan ja taivaan väliltä. Me pystymme nyt dokumentoimaan tilastollisesti sitä, mitkä hoitokeinot koetaan toimiviksi.

Joukkoäly soveltuu moneen

Jos jatkorahoitus löytyy, alaselkäkivun hoitokeinojen seulominen voisi olla vasta ensimmäinen askel joukkoälyn laajempaan käyttöön terveydenhoidossa.

- Sovelluskohteita voisivat olla kaikenlaiset kivut, elämäntapamuutokset, tupakoinnin lopettaminen, ylipaino, unen parantaminen tai stressin poistaminen, Karppinen sanoo.

- Viiden vuoden aikavälillä voisimme kerätä kaikista suomalaisista kansantaudeista datapankin, joka koostuisi sadoistatuhansista yksittäisistä arvioista per tauti. Jos sairaus tai tila on psoriasiksen, reuman tai migreenin kaltainen asia, johon on paljon niksi-Pirkka-ratkaisuja, tämä työkalu on niiden perkaamiseen äärimmäisen hyvä, Hosio sanoo.

Menetelmällä on kuitenkin rajansa.

- Kun terveydestä on kyse, ei voida olla vastuuttomia. Esimerkiksi syövän hoitoon ihmiset käyttävät myös hyvin haitallisia keinoja. Hoitoehdotuksia pitäisi valvoa paljon, eikä siihen ole voimavaroja, Hosio sanoo.