Verkossa nopeasti varattavan psykoterapian ja psykologin antaman keskusteluhoidon tarjonta on kasvanut.

Yksityisten terapeuttikeskusten valikoimissa on monenlaista lyhytkestoista terapiaa. Esimerkiksi kymmenessä kaupungissa toimiva Vastaamo, lukuisten paikkakuntien psykoterapeutit yhteen kokoava Minduu ja Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiva Terapeuttitalo näyttävät sivuillaan, milloin heidän terapeuteilleen on vapaita aikoja ja mitä yksittäinen käynti maksaa. Tavallinen hinta 45 minuutin keskustelulle on noin 80 euroa.

- Psykoterapeutteja tulee koko ajan lisää, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola. Hän muistuttaa, että kaikki psykologinen hoito ei ole psykoterapiaa. Se voi olla esimerkiksi psykologin antamaa keskusteluhoitoa.

Psykologiliitolla ei ole tilastotietoa siitä, paljonko psykoterapiapalveluja käytetään, mutta Ahtolan mukaan nousua on havaittavissa. Tarjontaa ja mainontaa on enemmän, ja terapiassa käymisestä on tullut arkisempaa.

Terapeuttitalon psykoterapeutti Niina Jorma uskoo, että lyhytterapian ja terapeuttikeskusten suosio lisääntyy, koska keskukset madaltavat kynnystä yhteydenottoon. Asiakkaan ei tarvitse tehdä soittokierroksia selvittääkseen, mille terapeutille olisi mahdollista päästä.

- Suurin osa terapeuteista kuitenkin työskentelee ympäri kaupunkeja yksin omissa toimitiloissaan, Jorma toteaa.

Kahdesta kerrasta ylöspäin

Itse maksettavassa lyhytterapiassa käydään tyypillisesti 2-12 kertaa, kertoo Jorma. Kelan korvaamat terapiajaksot taas kestävät yleensä yhdestä kolmeen vuoteen, ja käyntejä on 1-2 viikossa.

Jorman mukaan lyhytkestoinen terapia voi olla hyvä ratkaisu elämän solmukohdissa ja silloin, kun psyykkiset oireet eivät ole kovin voimakkaita ja pitkäaikaisia. Ahtola on samaa mieltä.

- Äkilliset muutokset ja menetykset voivat olla sellaisia tilanteita, joissa lyhyt, oikein ajoitettu hoito voi olla toimiva, Ahtola sanoo.

Toisaalta kriisi voi käynnistää pidemmän prosessin, jossa lyhytkestoinen terapia ei riitäkään. Vaikeampien mielenterveyden häiriöiden hoitoon Vastaamonkin sivuilla suositellaan käyntiä psykiatrian erikoislääkärin luona.