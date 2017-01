”Jos jokin yllättävä meno tulee, ollaan kusessa” – Työtön Markku pärjää toimeentulotuen avulla

Markku Junturan kotona on aina korkeintaan 18 astetta lämmintä. Lämpimämpi olisi tuhlausta, johon työttömyyspäivärahan ja toimeentulotuen varassa elävällä ei ole varaa.



Imatralla asuva 37-vuotias Juntura asuu vuokralla pienessä omakotitalossa. Asumismenoihin uppoaa iso osa tuloista, vaikka sähköä säästelisikin. Aina kun mahdollista, hän lämmittää myös puilla.



Tänä talvena ei ole vielä ollut pitkiä pakkasjaksoja. Se on auttanut pitämään sähkölaskuja kurissa.



– Raha riittää juuri ja juuri. Jos jokin yllättävä meno tulee, sitten ollaan kusessa.



Juntura on tehnyt monenlaisia töitä, mutta nyt niitä ei ole.



Pääkaupunkiseudulla tuli ajettua viisi vuotta rekkaakin. Sitten pätevyysvaatimukset tiukentuivat ja se ammatti oli nähty.



– Sitä hommaa en kyllä kaipaakaan, kun tuli tien päällä niin monta läheltä piti -tilannetta.



Mies kertoo monena yönä valvoneensa ja miettineensä, miten olisi voinut käydä. Kun joku kääntää varta vasten keulan kohti rekkaa, se on rekkakuskillekin kova paikka.



– Hermoille se käy. Oli myös tilanteita, että yhtäkkiä rekka lähtee toista ohittamaan. Mitään et voi tehdä etkä karkuun pääse, kun kaiteet ovat ympärillä.



Muutenkaan pääkaupunkiseutu ei tuntunut Junturasta omalta paikalta. Siellä on hänen mukaansa liikaa kahjoja. Rauhallisessa ympäristössä hän sen sijaan viihtyy.



– Voisin muuttaa seuravaksi vielä syrjempään kuin nyt.



Imatrallakin mies halusi Rautioon eikä liian keskustaan.



Toivoa ei pidä heittää koskaan. Siksi Junturakin on hakenut koulutukseen, josta saisi taas itselleen uuden ammatin. Aikuiskoulutus kestää viisi kuukautta, ja sen jälkeen hän voisi hakea metallialan töitä. Niitä silloin tällöin näkyisi tarjolla.



– Minulla on autoalan perustutkinto, mutta sillä ei kaikkia metallialan hommia voi kyllä tehdä. Pitäisi olla kunnon koulutus.



Perustoimeentulotuen hakeminen siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa. Siirtymävaiheessa Kelalla on ollut ruuhkaa, ja osa asiakkaista on tarvinnut paljon opastusta tukihakemusten täyttämisessä. Sähköinen hakujärjestelmä helpottaa ruuhkaa, mutta kaikki eivät käytä verkkoa asioimiseen.



Markku Junturasta verkkohakeminen on helppoa.



– Se on jotenkin selkeää. Joskus kokeilin täyttää verkon kautta niitä sossun kaavakkeita ja suljin aika nopeasti sivut. Se oli sekavaa.



Markku Juntura on lähtöisin Torniosta. Hän lähti töitten perässä kiertämään armeijan jälkeen ja päätyi Imatralle.



– Voi sanoa, että ihan hatusta vetämällä tämä paikka tuli. Olen tästä pikku hiljaa pohjoiseen päin menossa, mutta en tiedä vielä, mitä kautta kierrän.



Pohjoisessa on metsästysporukka, jonka mukaan tekisi mieli. Tuhannen kilometrin hirvestysmatka ei ole pitkiin etäisyyksiin tottuneelle miehelle pätkä eikä mikään, mutta kalliiksi sekin tulisi. Siksi metsästysharrastus on viime aikoina jäänyt sivuun.



– Viime vuonna ammuin karhumerkin, että nythän sitä voisi lähteä nallejahtiinkiin. Moni on sanonut, että aikoo ne karhunlihat myydä, mutta minä kyllä pitäisin itsellä.



Sitä ennen on tyydyttävä hirvenlihaan, jota saa omalta porukalta. Se on iso apu ruokamenoissa.