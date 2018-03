Jonne, tubettaminen ja G-piste lisätään Kielitoimiston sanakirjaan - uusia sanoja tulossa yli 600

Kielitoimiston sanakirjaan ollaan lisäämässä satoja uusia sanoja. Kielitoimisto kertoi tiistaina, että kesällä ilmestyvään uuteen versioon on tulossa reilut 600 uutta hakusanaa.

Uuteen versioon tulevien sanojen joukossa ovat esimerkiksi alien, bitcoin, cissukupuolinen, diginatiivi, drone eli drooni, energiatodistus, estenomi, fitness, G-piste, hävikkiruoka, ilmastopakolainen, jonne, kasvijuoma, kaupunkipyörä, kokemusasiantuntija, konfiguroida, lihaton, massadata, mobiililippu, nihkeillä, podcast-lähetys, ripsienpidennys, sydäniskuri, tubettaa ja vegaaninen.

Suuri osa uusista hakusanoista on löytynyt sanastamalla. Sanakirjan toimitus on käynyt läpi noin 6 000 tietueen sana-aineiston vuodelta 2016 ja seulonut joukosta keskeisimmät sanat.

Osa sanoista on kuitenkin selkeästi vanhempia, esimerkiksi alien, fitness, G-piste ja ripsienpidennys on tunnettu jo ennen vuotta 2016. Tällaisten sanojen kohdalla kyse on siitä, että sanakirjan käyttäjät ovat hoksanneet niiden puuttumisen.

Kielitoimiston sanakirjan toimittajat ottavat jatkossakin vastaan vinkkejä esimerkiksi vanhentuneiksi käyneistä hakusanoista.

Sanakirjan uusi versio on nyt teknisessä käsittelyssä ja se julkaistaan kesällä. Uusien sanojen lisäksi myös yli tuhatta vanhaa sana-artikkelia on muutettu.