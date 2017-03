Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pitää varsin epätyypillisenä ratkaisuna, jos perussuomalaisten painavin salkku eli ulkoministerin tehtävä jää puolueen väistyvälle puheenjohtajalle Timo Soinille. Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivä kansanedustaja Sampo Terho ei tiedotustilaisuudessa ottanut kantaa Soinin jatkoon, jos hän tulee valituksi puolueen johtoon. Itse Terho aikoo ottaa painavan salkun hallituksessa, jos tulee valituksi puheenjohtajaksi.



– On tärkeää pyrkiä välttämään vaikutelma, että puheenjohtaja vaihtuu ja Soini jää ulkoministeriksi vetelemään naruja kulissien takana. Herää kysymys, kuka käyttää viimeistä ääntä puolueessa. Myös Soini haluaa välttää tämän, koska ei halua puuttua enempää seuraajansa valintaan, Jokisipilä analysoi tilannetta.



Hän korostaa, että tämän vuosituhannen poliittinen kulttuuri on ollut sellainen, että, jos puolueen puheenjohtaja vaihtuu, niin uudella puheenjohtajalla on vapaus valita oma ministeriryhmänsä ja esikuntansa. Jos Soini jää ulkoministeriksi, niin puolue alkaa Jokisipilän mukaan muistuttaa perussuomalaisten edeltäjää, smp:tä. Aikoinaan myös isä, Veikko Vennamo siirtyi syrjään Pekka Vennamon tieltä, mutta käytti edelleen vahvaa valtaa puolueen sisällä.



Sampo Terhon väläyttämä EU-kansanäänestys on Jokisipilän mukaan pohjustusta puheenjohtajakilpailuun europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon (ps.) kanssa.



– Viedään kortteja vastapuolen käsistä.



Jokisipilän mukaan on mielenkiintoista nähdä, miten perussuomalaisten fixit-keskustelu sovitetaan yhteen hallitusohjelman EU-kirjauksen kanssa.



– Voiko hallituksen sisällä alkaa leikitellä fixit-ajatuksella, Jokisipilä pohtii.



Hän kuitenkin painottaa, että hallituskumppaneilla on vahva halu pitää hallitus kasassa. Perussuomalaiset voivat saada oman hyvityksensä EU-kansanäänestykseen liittyvästä keskustelusta, kun keskusta on saanut maakuntamallin ja kokoomus soten valinnanvapauden.