Jokinen Ykkösaamussa: Ylen keskityttävä omiin vahvuuksiinsa

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavaksi päätoimittajaksi nimitetty Jouko Jokinen katsoo, että Ylen kannattaa keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Kaikkea kaikille ja kaikissa kanavissa ei ole Jokisesta hyvä idea, vaan pitää etsiä keihäänkärkiä.

- Kaikki journalismi on linjanvetojen tekemistä, Jokinen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Jokinen ei ota kantaa siihen, pitäisikö muuta mediaa, esimerkiksi STT:tä, tukea verovaroin. Hän katsoo kuitenkin, että STT on erittäin tärkeä toimija ja suomalainen mediamaisema olisi paljon kapeampi ilman sitä.

Jokinen arvioi, että veropohja tuottaa Ylelle vaativan tehtävän, jossa sen on lunastettava paikkansa. Perinteisen median tehtävä on hänestä kirkastunut viime vuosina, kun esimerkiksi valemedia on noussut. Perinteinen media eroaa Jokisen mukaan valemedioista muun muassa siinä, että siihen voi ottaa yhteyttä.

- Kun teemme virheen, me korjaamme sen, ja sitähän valeuutismediassa ei tehdä koskaan.

Jokinen katsoo, että median kuluttajan on oltava nykypäivänä tarkkana ja luotettava omaan järkeensä. On mietittävä, mitkä ovat lähteet ja onko kyse trollauksesta.

Jokinen on Aamulehden vastaava päätoimittaja. Hän aloittaa Ylessä joulukuun alkuun mennessä. Atte Jääskeläinen jätti Ylen vastaavan päätoimittajan tehtävät toukokuussa.

Jokinen on Aamulehden vastaavana päätoimittajana ottanut kantaa Ylen rahoitukseen ja peräänkuuluttanut reiluutta Ylen ja kaupallisen median väliseen kilpailuasetelmaan.

Aamulehteä julkaiseva Alma Media on STT:n toiseksi suurin omistaja.