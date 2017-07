Rintojen pienennysleikkauksia tehdään Suomessa joka vuosi noin tuhat ja niistä valtaosa nykyään julkisella puolella. Tarkkoja lukuja ei ole kootusti saatavilla, sairaalat ja yksityiset klinikat pitävät kukin itse kirjaa leikkauksistaan. Esimerkiksi Tampereella Hatanpään sairaalassa tehdään vuosittain noin 80 reduktioplastiota eli rinnan pienennysleikkausta.

Leikkausten määrät ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun ne tulivat julkisessa terveydenhuollossa osaksi hoitotakuuta vuonna 2005. Jos siis kriteerit täyttyvät, kuka vain voi päästä puolen vuoden jonotuksella ja lähes ilmaiseksi rintojen pienennysleikkaukseen.

- Tämä on hirveän kiva potilasryhmä hoitaa, kun kaikki ovat jälkeenpäin niin tyytyväisiä ja onnellisia, kirurgi Saara Turtiainen Hatanpään sairaalasta Tampereelta kertoo.

Turtiainen painottaa, että turhamaisuudesta ei iloisista potilaista huolimatta ole kyse.

- Jokainen voi itse kokeilla, miltä tuntuu roikottaa niskan takaa vedetyssä narussa parin kilon punnusta. Jo muutaman päivän jälkeen tietää, mitä se tarkoittaa ryhdille ja niska-hartiaseudulle.

Turtiainen on miettinyt, että haluaisivatkohan silikoneista haaveilevat vielä leikkauksensa, jos he tietäisivät, millaisia haittoja suuririntaisuuteen liittyy.

- Isoja rintoja on toki pidetty aina eroottisina. Yhä saatetaan ihmetellä, miksi kukaan haluaisi niistä eroon.

Kirurgi iloitseekin, että kauneuskäsitys on pikku hiljaa muuttumassa uhkeasta urheilullisemmaksi.

Kriteerit ovat tiukat

Leikkaukseen pääsyn kriteerit ovat tiukat. Pelkän esteettisen syyn vuoksi ei julkisella puolella leikkauksia tehdä. Yksityisen puolenkin leikkauksista iso osa on kuntien potilaita, jotka tulevat hoitoon maksusitoumuksella. Yksityiselle puolelle hakeutuvat myös ne, joilla kriteerit eivät julkiselle puolelle täyty.

Rinnan koolla ja painolla on suuri vaikutus ryhtiin ja niska- ja hartiaseudun hyvinvointiin. Monet leikkaukseen hakeutuvat ovatkin saaneet ensimmäisen sysäyksen fysioterapeutilta tai työterveyslääkäriltä jatkuvien niska- ja hartiavaivojen sekä migreenin takia.

Suuret rinnat vaikeuttavat myös liikkumista. Monet Turtiaisen potilaista ovat joutuneet käyttämään urheillessaan kolmia urheiluliivejä päällekkäin.

Oman lääkärin kautta

Leikkaukseen hakeudutaan työterveyslääkärin tai omalääkärin lähetteellä. Päästäkseen jonoon pitää täyttää tietyt kriteerit, joiden mukaan lasketaan pisteet.

Pisteitä saa toiminnallisen haitan mukaan eli niska- ja hartiaseudun kivuista sekä toimintakyvyn rajoittumisesta: onko selkäongelmia tai vaikeutta liikkumisessa ja urheiluharrastuksissa? Pistemäärä suhteutetaan aina painoindeksiin: mitä enemmän on ylipainoa, sitä pienemmän pistemäärän haitoista saa. Ylipainoisen kohdalla kun ei voida arvioida, mikä on rintojen osuus haitoista. Painoindeksin pitää olla alle 30.

Toinen pistekriteeri on rintojen koko. Se on helppo selvittää ihan itse mittaamalla matka kaulakuopasta nänniin. Minimi on 27 senttiä.

Lisäksi vaaditaan ehdotonta tupakoimattomuutta.

- Tupakoitsijalla haavojen paraneminen on yli kolme kertaa hitaampaa ja huonompaa. Kaikki leikkaukseen liittyvät riskit ovat silloin suurempia. Me emme tee tupakoitsijoille leikkauksia, jotka eivät ole hengenpitimiksi välttämättömiä.

Moni onkin leikkauksen vuoksi lopettanut tupakoinnin tai laihduttanut tarvittavan määrän.

Suuririntaisia sukuja

Turtiaisen mukaan joillain naisilla rinnat kasvavat merkittävästi vaihdevuosien hormonimuutosten takia. Myös reumaatikkoja tulee hoitoon suurten rintojen aiheuttamien nivelkulumien vuoksi.

Suuririntaisuus kulkee myös joissain suvuissa. Turtiaisella on esimerkiksi ollut potilaana nuori nainen, jonka äiti, isoäiti ja sisko ovat kaikki käyneet rintojen pienennysleikkauksessa.

- Valtaosa potilaistamme on 45-55-vuotiaita, mutta ikähaitari on 18-80 vuotta. On ollut jopa alaikäisiä tulijoita, mutta emme leikkaa rintoja ennen kuin kehitys on käyty loppuun. Mieluiten vasta yli 20-vuotiaana.

Iso leikkaus

Pienennysleikkaus on pintakirurgiaa, mutta se on silti iso leikkaus. Se tehdään nukutuksessa, ja se kestää kolmesta neljään tuntia. Jo nukutuksenkin takia potilaan on oltava kunnossa.

- Pinnallisia haavaongelmia on ehkä 30 prosentilla. Pieniä aukileita ja sen tyyppisiä. Hematoomia eli verenpurkaumia, jotka vaativat uuden leikkauksen nopealla aikataululla, on 4-5 prosentilla. Ohimenevänä ongelmana voi olla nännialueen tunnottomuutta, mutta se korjaantuu lähes kaikilla ajan kanssa.

Ankkuriarpitekniikalla tehdyssä leikkauksessa haavoja riittää. Ne muodostavat nimensä mukaisesti ankkurikuvion. Nänniä kiertää pyöreä arpi, ja siitä lähtee suora arpi alas rinnan alle, ja rinnan alla on vielä koko rinnan levyinen vaaka-arpi. Toinen yleisesti käytetty leikkaustekniikka on tikkari. Siinä on pyöreä, nännin kiertävä arpi ja pystysuora arpi, mutta ei pitkää vaaka-arpea.

- Jos ihoylijäämää ei ole kovin paljon, voidaan tehdä tikkarilla. Siinä poistettavan ihon määrä ei voi olla hirveän iso. Monesti jälkeenpäin joudutaan alaosaa silti vielä korjaamaan, jolloin tulee pieni vaakasuora arpi rinnanaluspoimuun.

Turtiainen suosii itse ankkuriarpitekniikkaa.

Kuten haavojen paraneminen, myös kivut leikkauksen jälkeen ovat yksilöllisiä. Tukiliivit auttavat myös kipuihin ja haavojen paranemiseen. Liivejä pidetään neljä viikkoa yötä päivää. Sairaslomaa kirjoitetaan yleensä noin kuukauden verran.