Joka viides on erittäin tyytymätön hallitukseen - Antti Kaikkonen nousi Sipilän ykköshaastajaksi

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on niin keskustalaisten kuin muidenkin suomalaisten mielestä Juha Sipilän kovin haastaja puolueensa johtoon, kertoo Lännen Median kysely.

Lännen Median Taloustutkimuksella teettämän mielipidemittauksen perusteella 22 prosenttia suomalaisista pitää Sipilää yhä parhaana vaihtoehtona keskustan johtoon, mutta 14 prosenttia näkisi tällä pääministeripaikalla mieluummin Kaikkosen.

Keskustalaisten vastaajien piirissä Kaikkosen kannatus on suunnilleen yhtä suuri, eli 15 prosenttia, mutta Sipilälle jatkoa toivoo 48 prosenttia keskustalaisista vastaajista.

Sipilä on johtanut keskustaa vuodesta 2012. Hän on ilmoittanut kertovansa jatkoaikeistaan keväällä. Kukaan ei ole toistaiseksi ilmoittautunut Sipilän haastajaksi, vaikka keskustan kannatus on vajonnut alle 16 prosenttiin.

Suomalaisten tyytyväisyys Sipilän hallitukseen on noussut hiukan verrattuna tammikuuhun, kun asiaa mitattiin edellisen kerran.

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta arvioi muutoksen johtuvan siitä, että talouskasvun käynnistyminen nostattaa odotuksia kansalaisten keskuudessa.

- Talouskasvun hedelmien pitäisi päätyä nyt myös kansalaisten tasolle, Ruostetsaari sanoo.

Erittäin tyytyväisiä Sipilän hallituksen toimintaan oli 3 prosenttia kaikista vastaajista, melko tyytyväisiä 36 prosenttia, melko tyytymättömiä 35 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä 21 prosenttia. Enemmistö vastaajista on siis yhä tyytymättömiä hallitukseen.

Taloustutkimus haastatteli Lännen Median toimeksiannosta puhelimitse 1004:ää henkilöä 2.-5.lokakuuta. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.