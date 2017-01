Joka neljännen kuudesluokkalaisen uimataidossa puutteita

Kuntakohtaiset erot lasten uimataidossa ovat yhä suuria, selviää tuoreesta valtakunnallisesta uimataitotutkimuksesta.

Uimataito on selvästi heikompi erityisesti kunnissa, joissa opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta ei järjestetä lainkaan.

- Näissä kunnissa uimataitoisia on ainoastaan 63 prosenttia, kun taas kunnissa, joissa opetusta on jokaisella luokka-asteella, uimataitoisia on 79 prosenttia, kertoo Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin tutkija Matti Hakamäki.

Tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisista uimataitoisia on 76 prosenttia. Määrä on säilynyt lähes ennallaan vuodesta 2011. Tyttöjen ja poikien uimataidossa ei ole eroa.

Tiedot käyvät ilmi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Likes-tutkimuskeskuksen ja opetushallituksen yhteistyönä tekemistä tutkimuksista.

Uimahallin läheisyys auttaa

Lasten uimataitoon vaikuttaa koulujen uimaopetuksen lisäksi erityisesti uimahallin läheisyys ja käynnit uimahallissa vapaa-ajalla. Koulun lisäksi vanhemmilla ja kouluajan ulkopuolella järjestettävillä uimakouluilla näyttää olevan merkittävä rooli uimataidon oppimisessa.

Tutkimukseen vastanneiden opettajien mukaan tavanomainen syy uimaopetuksen puuttumiseen on, että kunta ei varaa tarkoitukseen määrärahoja. Erityisesti haasteita on kunnissa, joissa ei ole uimahallia. Näistä vain puolet järjestää kuudesluokkalaisille uimaopetusta.

- On huolestuttavaa, että näin monessa kunnassa lasten uimataidosta ja turvallisuudesta ollaan valmiita tinkimään. Juuri koulujen uimaopetuksellahan voidaan tavoittaa myös niitä lapsia, joilla ei muuten eri syistä johtuen vapaa-ajalla ole mahdollisuutta käydä säännöllisesti uimahallissa ja oppia uimaan, painottaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton puheenjohtaja Jukka Rantala.

Kuudesluokkalaisten uimataitoa ja uimaopetuksen järjestämistä Suomessa on seurattu vuodesta 2000.

Lomakekyselyssä oli mukana 250 koulua. Koulujen vastausprosentti oli 72 prosenttia.