Nyt jäi epäselväksi se, onko mopoauto peräänajaja vai ajaako toinen ajoneuvo mopoauton perään? Jos mopoauton perään ajaa toinen auto, niin käsittämätön on silloin mopojen siirto pyöräteiltä muun liikenteen sekaan. Selväähän se on kaikille, että kaikki hitaammin liikkuvat vehkeet maantiellä aiheuttavat jonoja ja hurjiakin ohituksia. Eikä ne kaikki traktoireilla ajelevat böndetkään älyä antaa tietä nopeammin ajaville. Joskus on keltaisen sulkuviivan alueella joutunut sellaisen perässä ajamaan kymmeniä kilometrejä. Tie oli kyllä hyvä ajella, mutta tällainen teiden tukko sattui kohdalle.