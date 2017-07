Jodelissa jaetaan piilokuvia alapäästä ja vessakoodeja – Oulu kunnostautuu etumukset-alakanavalla

Some-sovelluksessa keskustellaan nimettömästi parisuhteista, seksistä, säästä, mansikoiden hinnoista, julkkiksista – ja tietenkin Jodelista itsestään.

Mobiilisovellus Jodel tuli Suomeen viime syksynä, ja vähitellen se on levinnyt korkeakouluopiskelijoiden piireistä laajemmallekin käyttäjäkunnalle. Jodelia käyttävät etenkin nuoret, ja käyttäjissä on edelleen paljon opiskelijoita. Siksi Jodelin keskustelut ovat aktiivisia erityisesti korkeakoulukaupungeissa.

Sovelluksessa voi keskustella mistä vaan nimettömänä, mutta mistä eri kaupungeissa sitten puhutaan?

Jodel näyttää keskustelut käyttäjän puhelimen sijainnin mukaan. Sijaintimäärittelyn huijaaminen on helppoa, joten muiden kaupunkien Jodelia pääsee selaamaan varsin vaivattomasti.

Katsoimme, mistä Lännen Median lehtien ilmestymispaikkakuntien Jodelissa puhutaan. Koska Helsinki on selvästi vilkkain Jodel-paikka, myös se on vertailussa mukana.

Yleisesti kaupunkien puheenaiheet eivät poikkea kovin paljon toisistaan.

Heinäkuussa keskustellaan parisuhteista ja seksistä, säästä, mansikoiden hinnoista, festareista, liikenteessä törttöilijöistä ja kesätöistä.

Myös Jodelista itsestään irtoaa juttua: esimerkiksi siitä, mitkä aiheet ovat kuluneita. Lähes joka kaupungissa myös ihmetellään some-julkkis Lateksituppiin eli Lauri Kankaan viimeaikaisia alkoholinhuuruisia päivityksiä.

Oulun, Turun ja Tampereen Jodelit olivat vilkkaimpia, ja niissä uusia aloituksia tuli kymmeniä tunnissa. Myös Rovaniemen ja Porin Jodelit olivat melko vireitä.

Joissakin kaupungeissa on pääkanavan lisäksi useita erikoiskanavia, joiden aiheet vaihtelevat keskustelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Osa on melko erikoisiakin: esimerkiksi Helsingissä on vessakoodit-kanavat, jonne nimensä mukaisesti kerätään yleisten vessojen ovikoodeja.

Oulu kunnostautuu etumukset-alakanavalla. Siellä on kuvia, jotka tarkasti katsottuna ovat piilokuvia käyttäjien alapäästä.

Oulu

Hallitsevia aiheita kesätyöt, parisuhde ja seksi. Suosituin alakanava on "naiset", jossa on 3 061 jäsentä.

Erikoistuneita kanavia: kadonneenjäljillä, belfies, tissit, tarjoushaukat, maansiirtohommat, etumukset.

Kemi

Yöllä kysellään erityisesti, kuka on vielä hereillä. Silloin siis juttuseuraa ilmeisesti toivotaan löytyvän Jodelista.

Erikoistuneita kanavia on kolme: selfies, fitness ja foodporn. Näistä selfies-kanavalla on neljä aloitusta, fitnessillä ei yhtään ja foodpornilla aloitus, jossa pyydetään kuvia ruoasta.

Kajaani

Puhetta elämästä Kainuussa. Verrattain moni aloituksista myös koskee some-julkkista nimeltä Lateksituppii.

Suosituin kanava on "fantasiat", jossa on 110 jäsentä.

Erikoistuneita kanavia: naiset, tunnustuksia, Oulun yliopisto.

Tampere

Tampereen Jodelissa keskustelunaiheet vaihtelevat paljon. Pinnalla voivat olla esimerkiksi 90-luvun sosiaalisen median palvelut kuten Irc-galleria, festareille lähtijöiden huutelut toisilleen, Aamulehden palstojen valittajamummot tai oluen hinta paikallisissa kuppiloissa.

Suosituin alakanava "naiset", jossa on 4 852 jäsentä.

Erikoistuneita kanavia: bileet, tuhmeliinit, blogijuorut, julkkisjuorut, jodeltreffit, mielenterveys, epäsuositut_mielipiteet, kysymiehiltä, lgbtq.

Turku

Aiheet vaihtelevat arjen askareista matkustusvinkkeihin. Onnibussin aikataulut toistuvat koejakson aikana usein keskusteluissa. Kysellään myös mansikan hintaa ja tuskaillaan kesätöitä.

Suosituin alakanava "bongaukset", jossa on 5 743 jäsentä.

Erikoistuneita kanavia: AnonyymitAspat, SvenskaJodlare, avaraluonto:hansateinit, dogsofjodel, dadjokes, yo-kylä, äiät, bermudanneliö.

Vaasa

Erikoispiirre on, että pääkanava on ruotsinkielinen. Suomenkielisiä aloituksia ilmestyy säännöllisesti pääkanavalle, mutta ne äänestetään alas. Tosin viime aikoina suomenkieliset keskustelut ovat alkaneet menestyä hieman paremmin myös pääkanavalla.

Suomenkielisten keskustelua käydään yleisesti vaasanyliopisto-kanavalla, joka on 566 jäsenellään myös suosituin alakanava.

Erikoistuneita kanavia: Vasa lösgodis /irtokarkit, tunnustuksia, SvenskaJodlare, uvaihastus, VaasanSinkkuJodlaajat.

Seinäjoki

Puhetta tulee esimerkiksi siitä, miksi Jodelin kanavat eivät toimi kunnolla, syömisestä, seksistä tai sen puutteesta ja erilaisista terveysongelmista. Osa kommenteista on kirjoitettu Etelä-Pohjanmaan murteella.

Suosituin alakanava on "naiset". Siinä on 203 jäsentä.

Erikoistuneita kanavia: corepellet, atria, kauneusvinkit.

Kokkola

Kokkolan Jodelissa pääkanavalla on eloa, mutta alakanavilla on todella hiljaista. Suosituimmillakin alakanavilla on vain hieman yli sata tilaajaa.

Suosituin kanava on "tunnustuksia", jossa on 106 jäsentä.

Erikoistuneita kanavia: tarjoustutka, fantasiat, kuntosali.

Rovaniemi

Seksi on melko yleinen keskustelunaihe, mutta myös arkisista havainnoista on puhetta.

Suosituin kanava "naiset", jäseniä 249.

Erikoistuneita kanavia: maansiirtohommat, opiskelijabileet, aasiakas, belfies.

Pori

Koeselauksen aikana Pori Jazz oli täydessä käynnissä, ja kaupungissa oli myös SuomiAreena. Jazz-tunnelmia oli jonkin verran myös Jodelissa. Moni kyseli, ketkä jodlaajista ovat menossa katsomaan jonkin tietyn artistin keikkaa.

Suosituin kanava "tunnustuksia", 372 jäsentä.

Erikoistuneita kanavia: TurunYliopisto, suhteet, utuihastus, dogsofjodel, Helsinginyliopisto.

Hämeenlinna

Hämeenlinnassa on juuri ollut upea iltataivas, ja matalalla roikkuvien pilvien lomasta hohtava aurinko on ikuistettu moniin kuviin. Puheenaiheet ovat samantyyppisiä kuin muissakin kaupungeissa. Toisinaan Parolannummen panssariprikaatin läheisyys näkyy keskusteluissa.

Suosituin kanava on "fantasiat", johon ei ole pariin päivään tullut uusia aloituksia. Jäseniä 134.

Erikoistuneita kanavia: Omia erikoiskanavia ei näytä syntyneen, mutta peruskanavia on, kuten selfies, bileet, kuntosali ja fitness.

Forssa

Suosituin alakanava on selfies, mutta siinäkin on vain 18 jäsentä ja yksi keskustelunaloitus. Lisäksi kaksi muuta alakanavaa: foodporn ja fitness, joista jälkimmäisessä ei tosin ole yhtään jäsentä eikä kummassakaan aloituksia.

Helsinki

Usein toistuvia aiheita ovat ruokaan ja ruokapaikkoihin liittyvät kysymykset, samoin kuin julkiseen liikenteeseen ja opiskeluun liittyvät neuvonpyynnöt. Säästä puhutaan, samoin politiikasta. Myös parisuhde, seksi sekä näiden etsiminen ovat usein puheena.

Suosituin kanava "tunnustuksia", jossa on 9 965 jäsentä. Alakanavia on paljon ja ne ovat myös hyvin aktiivisia.

Erikoistuneita kanavia: opiskelijabudjetilla, kiusalliset, vlogijuorut, huonoapalvelua, vessakoodit, vegan, hyväpalvelu, skam, snäppijuorut.



Jodelissa käyttäjät eli jodlaajat moderoivat keskustelua itse. Jos keskustelunaloitus ei miellytä, sille voi antaa "downvote"-äänen, joka laskee sen arvoa. Jos aihe on hyvä, voi äänestää sitä ylöspäin.

Viisi alaspäin merkittyä ääntä poistaa aloituksen kokonaan näkyvistä.

Jokaisella käyttäjällä on Jodelissa karma. Karma kasvaa, kun on aktiivinen ja käyttäytyy hyvin. Huono käytös laskee karmapisteitä.

Riittävän suuren karman saavuttanut voidaan valita myös erilliseksi moderaattoriksi.

Yhtiö ei halua kertoa sovelluksen käyttäjämääriä. Google Play -kaupassa sillä on yli miljoona latausta. Sovellus on saatavilla myös iOS-käyttöjärjestelmälle.